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Виктория Гриб

народный депутат Украины

Итоги Антикризисного энергетического штаба

20 мая, 09:35

  1. Проанализировали уровень выполнения решений, принятых на предыдущем заседании штаба. К сожалению, практически по каждому есть вопросы.
  2. Не все участники рынка выполняют новый энергобаланс.

Особенно удивляет позиция "Энергоатома", который вопреки утвержденному энергобалансу перевыполнил план на целых 200 МВт. Подобным перепроизводством "Энергоатом" банально обваливает рынок. Кроме того, важно понимать, что электроэнергия – это не уголь. На складе ее аккуратно не сложишь. И если кто-то увеличивает генерацию, значит, кому-то приходится ее сокращать. Таким образом в очередной раз страдают теплоэнергетики и горняки. А ведь шахтерам госпредприятий не только не дают нормально работать, но еще и не выплачивают зарплату.

А как расценивать продажу избыточной электроэнергии с 45% скидкой? Это же сознательный отказ от дополнительной прибыли! В чем логика? Уж не сознательное ли это доведение до дефолта госкомпании?

Параллельно возникают вопросы к руководству государственного предприятия "Центрэнерго", которое не только задолжало государственным шахтам почти полмиллиарда гривен, но еще и отказывается от закупки отечественного угля в пользу газа.

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Сам факт того, что Антикризисный штаб заработал – уже колоссальный прорыв. Это вселяет надежду. Но работы предстоит очень и очень много. От сплоченности и сознательности участников рынка электроэнергии зависит, удастся ли Украине преодолеть в скором времени энергетический кризис. Верю, что это время уже не за горами.

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энергетика электроэнергия энергобаланс Виктория Гриб

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