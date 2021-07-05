Українська
$ 27,41
32,41

Виктория Гриб

народный депутат Украины

МИД Украины должен проактивно защищать права трудовых мигрантов в Польше

5 июля 2021 10:40

Дискуссия в СМИ относительно рисков монополизации сферы услуг по трудоустройству украинцев в Польше требует привлечения МИД Украины, учитывая проактивную позицию ведомства по защите прав трудовых мигрантов.

Реклама

30 июня я обратилась к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе с просьбой взять под личный контроль решение этого вопроса. Ситуация затрагивает интересы миллионов украинцев и членов их семей. Если есть даже минимальные риски ухудшения условий трудоустройства наших сограждан в Польше, то лучше принять предупреждающие меры, чем ждать возникновения серьезных проблем. Такой подход должны применять стратегические партнеры.

Данные польских СМИ говорят о возможном конфликте интересов у победителя тендера на оформление виз для украинцев.

Фактически речь идет о предоставлении особого монопольного положения отдельной польской компании и ее дочерней фирме в Украине в вопросе трудоустройства граждан Украины в Республику Польша, а также предоставление исключительного единоличного доступа к базе личных данных всех украинских трудовых мигрантов.

Не пропусти!
Шесть доводов, почему выступление Украины на Евро-2020 – это круто
Украина добилась на Евро-2020 исторического достижения

Такое монопольное положение отдельно определенной компании может способствовать злоупотреблениям и существенному ухудшению гарантированных условий труда в Польше для граждан Украины.

Реклама

Обратилась к главе МИД с просьбой провести встречу с представителями польской стороны и обратить их внимание на ситуацию, а также запросить у посольства Республики Польша официальный комментарий по этому поводу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Влага как в парилке. Синоптик рассказал, когда в Украину придет тропическая жара
Влага как в парилке. Синоптик рассказал, когда в Украину придет тропическая жараУкраина
Погода на июль: жара как в тропиках и разгул стихии
Погода на июль: жара как в тропиках и разгул стихииУкраина
Швеция – Украина: онлайн матча 1/8 финала Евро-2020
Швеция – Украина: онлайн матча 1/8 финала Евро-2020Евро 2020
Жара спадет, но дожди будут каждый день: прогноз погоды до конца недели
Жара спадет, но дожди будут каждый день: прогноз погоды до конца неделиУкраина
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать непогода
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать непогодаУкраина
Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавку
Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавкуЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять