Мы не имеем права бросать шахтеров на произвол судьбы

Когда в апреле Минэнерго разработало новый энергобаланс, появилась надежда, что кризис в энергетике будет преодолен. Когда президент Зеленский на встрече с шахтерами заявил о недопустимости импорта электроэнергии из РФ, казалось, украинская генерация вновь сможет расправить плечи. Сейчас импорт временно приостановлен. Но нет никакой уверенности в том, что он не возобновится завтра.

Новый энергобаланс не соблюдается. "Энергоатом" его попросту игнорирует, перевыполняя планы производства. Это значит, что меньше электроэнергии генерируется на ТЭС. Именно из-за невыполнения прогнозного баланса ситуация остается крайне напряженной, практически 90% шахт находятся в простое. Это значит, что новые лавы не закладываются, а шахтеры выходят на забастовки. А если нет работы для шахтеров, если мы резко прекратим добывать уголь, то нужно в угледобывающих регионах найти альтернативные виды занятости населению.

Шахтеров мы не можем бросить на произвол судьбы, поэтому я уже почти год бьюсь над решением этой проблемы. Еще в декабре 2019-го по моей инициативе в парламенте было создано межфракционное депутатское объединение "Платформа по трансформации угольных регионов". Мы добились создания Координационного совета при Кабмине. И сейчас переквалификация и социальные гарантии для угольщиков и теплоэнергетиков – это вопрос №1.

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Нужно диверсифицировать экономику в моногородах, зависимых от угольных предприятий, обеспечить новые рабочие места, привлекать инвестиции и развивать альтернативное производство. Но трансформация угольных регионов займет не одно десятилетние. Сейчас задача правительства – добиться от всех участников рынка выполнения энергобаланса и прекращения убийственного импорта электроэнергии. Ну и, конечно, предусмотреть субвенции из Госбюджета для шахтерских городов в связи с остановкой угольной отрасти. В противном случае энергетический кризис только усугубится.

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