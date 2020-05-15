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Виктория Гриб

народный депутат Украины

Не ищите "зраду" там, где ее быть не может

15 мая, 18:33

Невероятно устала от искателей "зрады" там, где ее априори не существует. Смешно наблюдать, как отдельные "эксперты" критикуют правительство за новый энергобаланс, не разобравшись в проблеме по сути. Кричат: караул, уничтожают атомную энергетику, отключают энергоблоки АЭС, подвергают их риску.

Друзья, не пробовали более детально вникнуть в процесс?

Начнем с того, что новый энергетический баланс предусматривает отключение только тех энергоблоков атомных электростанций, на которых нужно проводить плановые ремонты. Никаких отключений энергоблоков, не требующих плановых ремонтов, не происходит.

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Но давайте вернемся на полгода назад. Некомпетентные управленцы из Минэнерго довели ситуацию до абсурда: в отдельные часы суток базовая мощность АЭС оставалась на уровне 2016 года, а с падением потребления доля атомной энергии возрастала до 75%.

Это привело к катастрофической потере системным оператором НЭК "Укрэнерго" резерва мощности, которым осуществляется балансировка системы.

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Теплая зима, экономический кризис и пандемия коронавируса привели к падению потребления электроэнергии в Украине на 9%.

Поэтому возникла необходимость сокращать объемы электроэнергии не только атомной, но тепловой генерации. Поэтому, когда в следующий раз будете кричать о "зраде", сперва изучите матчасть.

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Кабмин Шмыгаля достойно отреагировал на угрозу, создав Антикризисный энергетический штаб. Вместе с и.о. министра энергетики Буславец они в короткий срок наработали конкретный план антикризисных мер. Теперь есть надежда, что совместными и решительными усилиями специалисты-энергетики и государство смогут найти пути выхода из затянувшейся энергетической смуты.

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энергетика Виктория Гриб

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