Не ищите "зраду" там, где ее быть не может

Невероятно устала от искателей "зрады" там, где ее априори не существует. Смешно наблюдать, как отдельные "эксперты" критикуют правительство за новый энергобаланс, не разобравшись в проблеме по сути. Кричат: караул, уничтожают атомную энергетику, отключают энергоблоки АЭС, подвергают их риску.

Друзья, не пробовали более детально вникнуть в процесс?

Начнем с того, что новый энергетический баланс предусматривает отключение только тех энергоблоков атомных электростанций, на которых нужно проводить плановые ремонты. Никаких отключений энергоблоков, не требующих плановых ремонтов, не происходит.

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Но давайте вернемся на полгода назад. Некомпетентные управленцы из Минэнерго довели ситуацию до абсурда: в отдельные часы суток базовая мощность АЭС оставалась на уровне 2016 года, а с падением потребления доля атомной энергии возрастала до 75%.

Это привело к катастрофической потере системным оператором НЭК "Укрэнерго" резерва мощности, которым осуществляется балансировка системы.

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Теплая зима, экономический кризис и пандемия коронавируса привели к падению потребления электроэнергии в Украине на 9%.

Поэтому возникла необходимость сокращать объемы электроэнергии не только атомной, но тепловой генерации. Поэтому, когда в следующий раз будете кричать о "зраде", сперва изучите матчасть.

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Кабмин Шмыгаля достойно отреагировал на угрозу, создав Антикризисный энергетический штаб. Вместе с и.о. министра энергетики Буславец они в короткий срок наработали конкретный план антикризисных мер. Теперь есть надежда, что совместными и решительными усилиями специалисты-энергетики и государство смогут найти пути выхода из затянувшейся энергетической смуты.

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