Не словом, а делом: правительство стало на защиту украинских производителей

Украинское правительство приняло очень своевременное решение: с 1 апреля этого года вводится специальная пошлина на импорт электроэнергии из России. Пошлина будет составлять 65%.

Мне импонирует такое решение украинского правительства. Оно защитит украинского производителя угля и электроэнергии и будет содействовать энергетической независимости нашей страны. Радует, что президент Зеленский обратил внимание на ситуацию и в феврале 2020 года президент поручил Кабмину ограничить импорт электроэнергии. Решение Кабмина о спецпошлине как раз дает возможности для роста украинскому производителю.

Как известно, проблема импорта электроэнергии из России для украинских производителей э/э остро стала в октябре 2019 года, когда начала действовать так называемая "поправка Геруса". Цена на импортируемую из России электроэнергию значительно ниже, что негативно отразилось на украинской генерации, значительно снизив объемы производства.

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В начале декабря 2019 парламент принял законопроект №2233, предусматривающий среди прочего запрет импорта по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке электрической энергии из России. При этом депутаты оставили лазейку для импорта на другие сегменты рынка. Кроме того, оставили возможность импортировать российскую э/э через Беларусь.

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Российские импортеры могут воспользоваться этим и продолжать притеснять украинского производителя. Кроме того, власти нужно обратить внимание на норму о возможности регулятора НКРЭКУ устанавливать цены на электроэнергию в ручном режиме.

Эти нормы нужно отменить. Это не только защитит украинских производителей, но и позволит продолжить реформу рынка энергетики, то есть – интегрировать нашу энергосистему в европейскую.

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