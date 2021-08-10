Осенью в Украине может возникнуть дефицит продуктов

Если вы спросите украинское правительство об инфляции, то, скорее всего, получите вполне ожидаемый ответ – инфляция в Украине под контролем. Эту фразу можно говорить на заседаниях Кабмина или в разговорах с нашими международными партнерами. И вам поверят. Как не поверить: в 2020 году инфляция составила всего 5%, за шесть месяцев 2021 года – 6,5%, но правительство уверяет, что удержит ее в 10-процентном коридоре.

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Но если вы пообщаетесь с простыми украинцами, то ситуация кардинально изменится. Они каждый день покупают в магазинах продукты, и, как оказалось, знают об инфляции намного больше, чем чиновники на Грушевского. Я много общаюсь со своими земляками, они возмущены стремительным ростом цен на основные продукты питания. И неслучайно: за последний год средняя цена подсолнечного масла выросла почти на 90%(!), сахара – на 70%(!). Хлеб, и тот подорожал на 16%.

Обратите внимание на тот факт, что перечисленные продукты производятся из сырья, которое выращивается в Украине. Отчего же тогда такой стремительный рост цен? Оказывается, все дело в элементарной алчности отечественных агрохолдингов, которые взвинтили цены внутри страны до уровня мировых. Мало того, по отдельным товарным позициям на продукты питания украинские цены обогнали европейские и продолжают расти.

Сами аграрии ссылаются на феноменальный рост цен на продовольствие на мировых рынках. Мол, в таких условиях им невыгодно продавать свою продукцию по низким ценам в Украине. При этом агрохолдинги лукавят. Затраты на производство товаров, предназначенных для продажи внутри страны, ниже, чем на производство товаров, идущих на экспорт. Рабочая сила у нас также в разы дешевле. Значит и цены на продукты в магазинах должны быть ниже. Но агрохолдинги продолжают спекулировать и зарабатывать сверхприбыли.

Как по мне, правительство обязано обратить внимание на проблему. В конце концов задачу обеспечить продовольственную безопасность страны никто не отменят. С такими темпами экспорта аграрного сырья, как сегодня, уже осенью украинцы могут столкнуться с пустыми прилавками. По вине агрохолдингов в Украине может возникнуть продовольственный дефицит, так как практически все сырье вывезут на экспорт. В таких условиях возвращение в голодные 90-е выглядит вполне реальным, как и возникновение стихийных голодных бунтов.

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Чтобы не допустить худшего, правительству следует ограничить экспорт продовольствия из Украины и взять под контроль цены на основные продукты питания. Спекуляциям агрохолдингов нужно положить конец!