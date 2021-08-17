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Виктория Гриб

Стабильное прохождение отопительного сезона требует усилий отрасли и власти

Виктория Гриб

народный депутат Украины

17 августа, 16:08
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Ближе к осени в Украине вновь обострилась проблема подготовки энергетики к осенне-зимнему периоду. На этот раз отчасти по вине Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, которая традиционно закрывает глаза на засилье спекулянтов на рынке электроэнергии.

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Как следствие – кризис неплатежей и вероятный (не дай бог, конечно) срыв подготовки к осенне-зимнему периоду. Все началось в начале июля из-за манипуляций трейдеров, которые искусственно занижали цены и перестали оплачивать услуги (!) производителей электроэнергии.

Чувствуя неладное, Минэнерго еще в мае призывал НКРЭКУ более активно пресекать всевозможные спекуляции, но регулятор проблему решать не спешил – формальной реакции оказалось недостаточно. Следовательно, убытки производителей электроэнергии начали расти, задолженность на рынке перевалила за 36 млрд грн.

Таким образом из-за спекуляций трейдеров цены были в четыре раза ниже себестоимости. Теперь у производителей электроэнергии нет денег на ремонты и покупку топлива. То есть, по факту из-за злоупотреблений спекулянтов энергокомпании понесли миллиардные убытки.

Дальше больше: уже в июле из-за нехватки топлива были отключены 14 энергоблоков на ТЭЦ и ТЭС. В августе ситуация обострилась еще больше: запасы угля на складах ТЭС едва превышали 800 тысяч тонн, что в три раза меньше, нежели летом прошлого года.

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Однако, благодаря героической работе украинских шахтеров, которые наращивают добычу, и экстренным действиям энергетиков по заключению контрактов на импорт угля, склады потихоньку начали пополняться. Темпы далеки от тех, которые нужны для безболезненного прохождения сезона, но свет уже виден. И надежда на свет зимой появилась.

Сегодня необходима слаженная работа всех органов власти и отрасли. Работа для прохождения сложного периода. В последние годы такой слаженности не наблюдалось. В этом году по-другому не получится!

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