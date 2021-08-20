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Виктория Гриб

Стратегия экономического развития Донбасса нуждается в качественной доработке

Виктория Гриб

народный депутат Украины

20 августа, 10:38
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Кабмин одобрил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года. Потенциальным инвесторам предложат "особые условия" для построения бизнеса, создания рабочих мест и уплаты налогов. Это безусловно прекрасно, тем более, что в регионе действительно остро стоит проблема развития критической инфраструктуры – дорог, больниц, школ и тому подобное. То есть это нужно как бизнесу, так и людям.

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Но давайте вместе подумаем. Пойдет ли поток иностранных инвестиций в страну, где до сих пор не выполняется первый пункт Минских соглашений, который гласит о всеобъемлющем прекращении огня? Нет, не пойдет. Одна из базовых проблем Донбасса сегодня – это низкая покупательная способность населения как следствие уменьшения бизнес-активности и закрытия многих производств. Поддерживать бизнес здесь по-прежнему крайне сложно. Соответственно крайне важно оказывать максимальную поддержку действующим предприятиям. Именно они наполняют местные бюджеты. От них так или иначе зависимы люди. Не нужно пытаться их душить дополнительными налогами и сборами.

Но еще больше меня беспокоит тот факт, что представленная стратегия лишена множества крайне значимых деталей и конкретики. Как быть с шахтами? Что делать с теплоснабжением городов, зависимых от угля? В итоговом тексте также не отражены мои предложения преференций для ОСМД по программам энергоэффективности и других домовладений.

Глупо рассчитывать, что инвестор, сломя голову, придет в регион, откуда последние семь лет бегут люди. Для построения успешной экономики и бизнеса нужны квалифицированные кадры. А с этим тоже огромные проблемы. Надеюсь, что правительство обратит на это внимание.

На первом плане сегодня задача – закончить войну и вернуть людей домой. А параллельно – создавать реальные условия для поддержки и развития экономики региона.

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