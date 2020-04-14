Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,04
29,54

Виктория Гриб

народный депутат Украины

Украина на пороге самого масштабного энергетического кризиса за весь период независимости

14 апреля, 22:54

С 20 апреля приостанавливают работу десять шахт и вспомогательные предприятия Павлоградуголь, обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Первомайский ремонтно-механический завод.

Одна из причин кризиса – импорт российской электроэнергии. Но это лишь часть проблемы. Другая ее часть – девиантные правила и коррупционные схемы. Поэтому одним запретом импорта проблему не решить.

Каким вижу выход?

Реклама

Во-первых, необходимо кадровое очищение отрасли и полная перезагрузка подходов в энергетике. Начать нужно с аудита деятельности руководства энергетического комитета Рады.

Во-вторых, безотлагательно назначить министра энергетики. Отрасль обезглавлена. Предыдущий министр был слаб, теперь же нет вообще никакого. Не утверждены руководители НЭК "Укрэнерго" и НАЭК "Энергоатом". Безвластие порождает безволие. Отрасли нужны сильные антикризисные менеджеры, способные удержать ситуацию.

В тренде
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 14 апреля и все подробности

В-третьих, необходимо принимать пакет антикризисных действий. В частности, нужно срочно пересмотреть прогнозный баланс электроэнергии на 2020 год и прайс-кэпы, которые из временной меры превратились в карательный инструмент, уничтожающий украинские генерирующие компании.

Нужно погасить старые долги ГП "Энергорынок", что даст энергетикам 31 млрд грн. Соответствующий закон уже разработан. Плюс погасить недавние долги ГП "Гарантированный покупатель" и начать его корректное финансирование.

От Кабмина как никогда требуется быстрая реакция. Проблемы энергетики необходимо решать сейчас, ведь совсем скоро могут начаться веерные отключения электроэнергии, о которых публично предупреждают операторы систем распределения и компании-поставщики.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

энергетика Виктория Гриб

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 14 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 14 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Цикорий: польза и вред для здоровья
Цикорий: польза и вред для здоровьяFood
Ячмень на глазу: почему он появляется и как его быстро вылечить
Ячмень на глазу: почему он появляется и как его быстро вылечитьWellness
Как быстро уснуть: полезные рекомендации
Как быстро уснуть: полезные рекомендацииПсихология

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...