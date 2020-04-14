Украина на пороге самого масштабного энергетического кризиса за весь период независимости

С 20 апреля приостанавливают работу десять шахт и вспомогательные предприятия Павлоградуголь, обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Первомайский ремонтно-механический завод.

Одна из причин кризиса – импорт российской электроэнергии. Но это лишь часть проблемы. Другая ее часть – девиантные правила и коррупционные схемы. Поэтому одним запретом импорта проблему не решить.

Каким вижу выход?

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Во-первых, необходимо кадровое очищение отрасли и полная перезагрузка подходов в энергетике. Начать нужно с аудита деятельности руководства энергетического комитета Рады.

Во-вторых, безотлагательно назначить министра энергетики. Отрасль обезглавлена. Предыдущий министр был слаб, теперь же нет вообще никакого. Не утверждены руководители НЭК "Укрэнерго" и НАЭК "Энергоатом". Безвластие порождает безволие. Отрасли нужны сильные антикризисные менеджеры, способные удержать ситуацию.

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В-третьих, необходимо принимать пакет антикризисных действий. В частности, нужно срочно пересмотреть прогнозный баланс электроэнергии на 2020 год и прайс-кэпы, которые из временной меры превратились в карательный инструмент, уничтожающий украинские генерирующие компании.

Нужно погасить старые долги ГП "Энергорынок", что даст энергетикам 31 млрд грн. Соответствующий закон уже разработан. Плюс погасить недавние долги ГП "Гарантированный покупатель" и начать его корректное финансирование.

От Кабмина как никогда требуется быстрая реакция. Проблемы энергетики необходимо решать сейчас, ведь совсем скоро могут начаться веерные отключения электроэнергии, о которых публично предупреждают операторы систем распределения и компании-поставщики.

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