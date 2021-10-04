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Виктория Гриб

В бюджете-2022 необходимо существенно увеличить расходы на поддержку угольной отрасли

Виктория Гриб

народный депутат Украины

4 октября, 14:10
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В проекте Государственного бюджета на 2022 год необходимо существенно увеличить финансирование медицинской и образовательной отраслей, угольной промышленности, а минимальную зарплату – предусмотреть на уровне 8500 гривен.

На прошлой неделе совместно с Вадимом Новинским, Сергеем Магерой, Мусой Магомедовым, Дмитрием Шенцевым, Дмитрием Шпеновым и Сергеем Аксановым внесли в парламент ряд предложений к проекту бюджета на 2022 год, которые позволят существенно улучшить социальные показатели главного финансового документа страны.

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Из основного: минимальную зарплату предлагаем привести в соответствие с Резолюцией Европарламента 2008/2034 (INI) и установить на уровне 60% от средней заработной платы (сейчас – 14 181 грн), то есть – 8 512 гривен, а не 6500 гривен, как предлагает министерство финансов.

Минимальную пенсию целесообразно поднять до 3 717 гривен, для чего дополнительно нужно предусмотреть на финансовое обеспечение Пенсионного фонда 50 млрд. Прожиточный минимум необходимо увеличить до его фактического показателя. В предложенном правительством проекте бюджета прожиточный минимум установлен на уровне 2 481 грн. Минсоцполитики рассчитало ориентировочный фактический размер прожиточного минимума в ценах августа 2021 года в расчете на месяц на одного человека. Он составляет 4 334 грн. Именно этот показатель необходимо заложить в проект бюджета на 2022 год.

Субвенция местным бюджетам на помощь инвалидам, малообеспеченным, пенсионерам и многодетным семьям должна составить 66,5 млрд грн; субвенция местным бюджетам на льготы и жилищные субсидии – 38,4 млрд грн; образовательная субвенция должна вырасти на 38 млрд грн – до 114 млрд грн; медицинская субвенция – на 18 млрд грн до 21 млрд грн.

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Источник покрытия расходов – перераспределение средств из других бюджетных программ, в частности, программы "Развитие сети и содержание дорог общего пользования", а также программы выплат отдельных видов помощи некоторым категориям населения.

Также предлагаем увеличить расходы на поддержку социально незащищенных украинцев, в том числе пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе. Расходы бюджета на адресную помощь переселенцам на покрытие расходов на проживание и оплату жилищно-коммунальных услуг следует увеличить на 2 млрд грн – до 5 млрд грн.

Кроме того: отдельно внесла предложение увеличить на 2 миллиарда 400 миллионов гривен объем расходов государственного бюджета на 2021 год для выплаты заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.

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Также считаю необходимым предусмотреть 151 миллион гривен в качестве субвенции местным бюджетам на закупку угля для обеспечения устойчивого теплоснабжения в отопительные периоды, а именно для Добропольской ОТГ – в размере 90 миллионов 60 тысяч, Белозерской ОТГ – 49 миллионов 390 тысяч гривен, Новодонецкой ОТГ – 11 миллионов 740 тысяч гривен.

Еще предложила увеличить в 2022 году расходы на финансирование программ поддержки угольной отрасли до 12,1 миллиарда гривен, а на справедливую трансформацию угольных регионов предусмотреть не менее 2 миллиардов.

Предложенные изменения в бюджет 2021 и проект бюджета 2022 позволят Украине относительно спокойно пройти осенне-зимний период и повысить социальные стандарты, что особо важно в период пандемии и экономического кризиса.

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