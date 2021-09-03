В условиях обвала мировых цен на металл и руду, власть обязана поддержать ГМК и смежные отрасли

На фоне резкого обвала мировых цен на металл и железную руду в кулуарах Рады участились разговоры о новом витке экономического кризиса ближайшей осенью. Многие мои подписчики спрашивают, так ли это?

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Давайте разберемся. Действительно, украинская экономика критически зависима от экспорта, а снижение мировых цен на металлы – это действительно очень и очень плохо. Проблема в том, что экспорт черных металлов и железной руды – это треть всех наших внешних продаж. В прошлом году таким образом в экономику поступило почти 13 миллиардов долларов. А это отчисления в бюджет, стабильный курс доллара и т.д.

Еще один немаловажный нюанс – работая, как единый механизм, все отрасли экономики между собой тесно взаимосвязаны. Иными словами, один доллар ВВП в металлургии создает более пяти долларов ВВП в смежных отраслях. А один только горно-металлургический комплекс – это почти 600 тысяч трудоустроенных украинцев.

До середины августа все было замечательно, цены на руду и металлы росли, чем в принципе все были довольны, но в августе – по разным внешним причинам, в которые я не буду углубляться, цены начали резко падать. Одна только руда потеряла до трети стоимости.

Это не катастрофа, но очень тревожный сигнал.

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Проблема в том, что из-за падения цен на экспортные товары в страну резко сократится поступление валюты. А учитывая, что зимой мы активно импортируем энергоресурсы, курс гривны, просядет. Это приведет к росту цен на товары импорта и – вполне вероятно – к возможному скачку инфляции.

Но самое удивительное, что в столь сложной ситуации власть продолжает давить на украинских экспортеров руды и металлов повышением ренты на добычу, тарифов на грузовые перевозки и перевалку в портах.

Любой экономист-первокурсник скажет, что дальнейший натиск на отрасль, которая обеспечивает страну третью валюты, приведет к полному упадку всей экономики. А следом – новому витку падения ВВП и экспорта, росту безработицы.

В новых обстоятельствах, в условиях падения мировых цен на металл и руду, политика государства должна быть направлена на поддержку конкурентоспособности ключевой отрасли экономики. Не нужно осложнять положение производителей руды и металлопродукции. Разумно наоборот подставить плечо ГМК. В будущем это окупится сторицей.