Вслед за продлением моратория на банкротство госшахт Рада обязана выделить средства на покрытие зарплатных долгов перед шахтерами

Рада продлила мораторий на банкротство угольных шахт до 2024 года. И это единственно верное решение, которое мы могли принять в ситуации, которая сложилась в угольной промышленности. Я была одним из соавторов этого законопроекта и благодарна всем коллегам, которые его поддержали.

Отмена моратория могла привести к банкротству и последующей ликвидации государственных угольных предприятий, поскольку они находятся в крайне сложном финансовом положении.

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Шахты обвешаны долгами. Растет общая задолженность за электроэнергию. Параллельно, как на дрожжах, увеличиваются долги по зарплате перед шахтерами. В немыслимых условиях горняки продолжают работать и выдавать на-гора драгоценный уголь.

Но мало одного только продления моратория.

Но Нового года государство просто обязано выплатить шахтерам заработную плату. Увы, по сей день средства на покрытие долгов перед шахтерами в бюджете не предусмотрены.

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Я продолжаю настаивать на том, что государственные предприятия энергетической отрасли способны эффективно работать. Но для этого власть должна начать полноценно финансировать угольную отрасль. Дайте необходимые ресурсы на модернизацию шахт и закладку новых лав, и следующий отопительный сезон в Украине пройдет без приключений.

P.S. Сегодня собрали больше 150 подписей для созыва внеочередного заседания парламента для рассмотрения моего с коллегами законопроекта о погашении задолженности и выплате заработной платы работникам государственных угольных предприятий. Речь идет о 2,4 миллиарда гривен, которые необходимо как можно быстрее выплатить шахтерам.