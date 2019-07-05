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Яна Викторова

жительница Луганска

Без света, или Темные будни в ОРДЛО

мнение
5 июля, 09:18

5 – 7 июля по всей "республике" будет очередное плановое отключение электроэнергии. Эти плановые очередные события для меня как тест на нормальность – я стала бояться, что все знают что-то очень важное, а я – нет. Вы, например, знали, что до 31 декабря 2019 года нужно успеть зарегистрировать свое автотранспортное средство, если оно имеет украинскую регистрацию? Можно этого не делать, но с 1 января 2020 года местное "ГАИ" будет выписывать штрафы всем, кто не прошел регистрацию. И таких вот новинок вокруг множество – я стала бояться пропустить что-то очень важное от того, что не смотрю местные новости и не слежу за сообщениями по радио.

Собственно, новость об очередном отключении могла пройти мимо меня – я действительно не слежу за местными новостями. Подружка, которая работает за границей, спросила, слышала ли я об очередном ремонте электросетей? Ей, видимо, там это как-то ближе. Я стала спрашивать у всех знакомых здесь, и все стали открещиваться – утка, очередная, как это сейчас бывает. Спросили даже у работников электросетей на ремонтной машине – они тоже ответили отрицательно. А после, когда всё почти утихло, об отключении сообщили официально – запасайтесь элементами питания на эти два дня. Будут снова что-то чинить, переподключать и тестировать. Это значит, что с вечера пятницы по утро воскресенья мы будем без света, воды и связи. И я могу сказать спустя эти пять лет, что можно привыкнуть обходиться без всего – без нормальной еды, без света, без связи, без открытых границ. Но у каждого из нас есть то слабое место, которое мы бережём сильнее всего. Для меня это моя семья – мой островок стабильности в этом мире. И пусть не будет воды и света, пусть молчит телефон и будут закрыты границы, но рядом с этими людьми мой мир стоит прочно в любую стихию…

Хотя жить без простых и привычных благ цивилизации сложно. Сложно привыкнуть к тому, что смывать нужно черпаком, а ребёнка купать из нагретого ведра. Не хочется снова наполнять водой все емкости и оберегать морозильную камеру от разморозки. И романтика хороша по желанию, а не вынужденно, когда ужин при свечах – неизбежность. И мы привычно не ропщем и даже не делаем ничего, чтобы запастись чем-то на эти дни – мы привыкли обходиться без многого. Мы привыкли жить здесь в этих условиях, принимая любые новости как норму. Мы привыкли принимать события спокойно, радуясь тому, что живы и живём семьёй. Как же, должно быть, это звучит примитивно, да? Я тоже раньше думала, что важны какие-то совсем другие вещи. Но теряя карьеру, оказывается, что без этого можно жить, теряя работу, привычно ищешь средства к существованию, а на новости о плановом ремонте электросетей мысленно отмечаешь, что в фонарике есть новые батарейки, нужно набрать пару ведёр воды и как же хорошо, что тебе не придётся терзаться от того, что с мамой или ребёнком не будет связи на эти дни – они рядом. И в тоже время как же плохо от того, мои близкие проходят всё это со мной. И почему нельзя раскинуть руки, чтобы защитить их? И чтобы выстрелы, лишения и страх приходились только на меня за всю семью? Брать на себя, а не делить на всех. Жаль, что так не бывает.

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Тег Донбасс, луганск, электричество, ОРДЛО, Яна Викторова
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