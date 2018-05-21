"Бизнес" на металле, или Заработки на оккупированном Донбассе

Лучшая из работ в "республике" – на себя. Это "на себя" очень емкое. Это может быть железный ларёк по обмену валюты или гектары старых складов, переоборудованных под пункт приёма металла. Ключевым остаётся всё то же – "свой бизнес". То есть пока кто-то за три тысячи рублей работает операционной медсестрой с бездной ответственности, бумаг, проверок и рисков, кто-то работает на себя, строя свой график работы и жизни, и вызывая зависть этим емким словом "бизнес".

Моя приятельница – медсестра в хирургии. Уже на пенсии, но из тех, кто даст ещё фору многим. Старой закалки, с железной выдержкой и таким же характером. Оперировать с ней – значит иметь надёжный тыл. И вы знаете, моя знакомая уже второе лето с мая по октябрь уезжает на российские курорты – зарабатывать деньги. Да, там она далека от медицины. Там она моет номера и туалеты, моет столовые и с ней исключительно на "ты", потому что никто не догадывается о том, что эта летняя пожилая поломойка спасла и, вероятно, спасёт не одну человеческую жизнь. Там она зарабатывает от 15 000 рублей в месяц, работая по 12 часов в день с одним выходным в неделю. Первую неделю она падала с ног, давала зарок себе продержаться и не сломаться. Сложнее всего привыкала к пренебрежительному отношению и такому же обращению. Было невероятно тяжело. И возраст был не в её пользу, и отношение к таким как она, престарелым приезжим за длинным рублём. Но выдержав и не сломавшись за одно лето, она поехала снова, потому что ей нужно заканчивать начатый ремонт, решать какие-то важные домашние вопросы, на которые остро нужны деньги. В Луганске она их не заработает. И она берёт отпуск, потом продаёт свои часы тем, кто выйдет за неё и подстрахует и так – всё лето. Ее держат, она нужна. Когда вернётся, она снова встанет за спиной у оперирующего хирурга спасать человеческие жизни за 3 000 рублей…

Вторая моя приятельница – завхоз в школьной столовой. Когда её брали на работу, уверяли, что ей и нужно-то всего будет, это выдавать и принимать продукты, вести учёт и всё! На деле на свои 2300 рублей она выдаёт и принимает продукты, печет пирожки, убирает со столов, торгует выпечкой и моет полы в столовой. С утра и до 17:00. Когда она робко спросила, когда же ей вести учёт и работать с документацией, ей без шуток ответили – ночью. И она держится пока, потому что выбирать ей не из чего. Не все умеют открывать своё дело с громким названием "бизнес".

Я знаю ребят, кто держит самую большую точку по приёму металла на востоке Луганска. Это с виду всё там грязно и в кучу. На деле там камеры, датчики движения, охрана, свои сварщики, весы, вагончик офиса и сторожевые собаки. И не только алкоголики несут им то, что плохо лежит. И иномарками подвозят металл, и выбирают ковку из этого металлического Клондайка. Все просто – принимают металл по 15 рублей за кг, а продают его же за 25. Просто и четко. Можно, конечно, торговаться, но обычно это бессмысленно. И несут каждый своё – кто-то последнее из дома, а кто-то украденное и вынесенное из того, что ещё можно украсть. И решётки с окон, и рельсы, запрещённые к приёму. Такая же ситуация и с долларами – продавай и покупай, а сам живи на разницу. Но для этого нужно иметь регистрацию, модуль, кассира, наличку, сноровку, в конце концов. И отчего-то при всей простоте схемы, везёт далеко не всем. Казалось бы – что может быть проще. Но, нет. И, наверное, можно было бы гордиться, что кто-то может это делать, смог крутнуться и выплыть, а отчего-то наивно вспоминается, что на территории того же пункта приема металла не так уж давно испытывали амфибии – там есть искусственный водоём. И выпускали же их, могли, делали. Сейчас в это отчего-то просто не верится.