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Яна Викторова

жительница Луганска

Люди новой формации, или Карьерный рост на оккупированном Донбассе

Сегодня, 09:16

Люди новой формации, или Карьерный рост на оккупированном Донбассе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA,%20%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA,%20%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Яна Викторова

Представьте, что вы много лет работали на одном месте. И была у вас всё время одна уборщица – человек на своём месте. Иногда она во что-то вмешивалась не по должности, но все, зная её нереализованный потенциал лидера, только смеялись. Вы оставляли ей после праздников кусочек торта и порезанных фруктов, вполуха выслушивали какие-то её житейские истории, потому что привыкли к ней, и так было долго – кажется, всю жизнь. И вот после какого-то перерыва вы возвращаетесь на своё рабочее место и понимаете, что мир перевернулся – эта нестарая ещё Валентина Степановна стала директором. Конечно, вы трете глаза – это дурной сон?! Но нет, она сидит за столом бывшего руководителя и упорно руководит. И не только руководит, у неё к вам накопилось с десяток вопросов по поводу вашей компетентности. Правда, такого не может быть? Я так думала тоже, но, как и вы, ошибалась. Кухарка может руководить страной. И это подметили задолго до меня.

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Вернувшись в нынешний Луганск после большого перерыва, вы найдёте много перемен. Но то, что не касается вашей жизни непосредственно, пройдёт мимо вас, а то, с чем вы были как-то связаны, сразит вас наповал – этого просто не может быть! Юные министры, чиновники первого эшелона со свежими, как горячие булочки дипломами о высшем образовании, те, кто не должен, да и не может руководить, руководят другими. Делают они это как умеют – топорно, матерно, окружая себя своими в доску людьми, кто раньше не нашёл бы такой работы и в таких местах, кто будет обязан по гроб жизни за рабочее место, а от этого будет предан. И это тот новый мир, который держится на четырёх слонах: жажде власти, нереализованных амбициях, низком уровне знаний и круговой поруке.

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Но пока это происходит с телеэкрана и не касается именно вас, это похоже на водевиль – забавно и местами смешно. Но как только та самая Валентина Степановна начинает руководить, вы понимаете, что быть вместе вы не сможете. Слишком уж разительны перемены. Всё строится на том, что я для тебя много чего сделала, и ты должен быть благодарен мне за это. И ещё на том, что она помнит все твои прежние промахи, о которых не помнишь и ты сам. И ведь каждый из этих руководителей новой формации понимает, что для них это единственный шанс добиться чего-то в жизни. Это их короткий звездный час, когда нужно решить очень много для себя и своих детей именно сейчас. И покупаются дипломы, которые выдаются за истинные знания, проплачиваются нужные связи, потому что вокруг такие же, и поддерживаются подарками и услугами нужные люди на нужных местах. Вы можете сгодиться только тогда, пока будете безропотно и молча работать, выказывая полную признательность новому руководителю. Всё держится на том, что ты мне, а я тебе. И они это понимают – их звездная жизнь коротка, потому что ещё много тех, кто тоже хотел бы чуток постоять у руля взамен лет бесславия. И пишутся анонимки, начинаются долгие и изматывающие расследования о не целевом использовании денежных средств – самая обтекаемая из формулировок, по которой годами идёт следствие с отстранением от занимаемой должности… Но пока вы в подчинении от той самой уборщицы, которой вы когда-то оставляли пару конфет и кусочек яблока после банкета.

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Донбасс луганск оккупация Яна Викторова

Источник: Сегодня

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