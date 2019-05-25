Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Мнение Больше  Яна Викторова

Яна Викторова

жительница Луганска

Найти полную семью – событие

мнение
25 мая, 08:10

Сложный-сложный вопрос оставленных, читай: брошенных детей. Нет, не того привычного сиротства, которое тесно связано с войной, а его новой формы – сиротства при живых родителях.

Думаете, я сгущаю краски?  Ничуть. Я о том, что ребенок может чувствовать себя сиротой при живых, читай: благополучных родителях.

В семье знакомых внучку уже четыре года воспитывают бабушка с дедушкой. Первый год девочка худо-бедно жила с матерью в России – бежали от войны. Да, по съемным квартирам, с переездами, узлами и этим полулегальным положением. Но посовещавшись со своими родителями, мать решила, что одна она сможет больше. Здесь, вероятно, следовало бы добавить уже традиционное, читай: устроить личную жизнь.

В общем, последние четыре года девочка живет с бабушкой и дедушкой в Луганске. Мать в Москве. Виделись вживую мать и дочь два года назад. Я скажу больше, мать снимает квартиру для своих родителей и дочери в Луганске, чтобы им было где жить – своего жилья у семьи нет. То есть эта странная разорванная войной семья живет на две страны, а дочь видела мать последний раз два года назад, потому что приезжать сюда ей дорого. И не только дорого, она вышла там замуж, работает и дочь никак не вписывается в ее новую жизнь, в которой есть все для счастья, но ребенок там никак не нужен. Раньше мать упирала на то, что ей нужно российское гражданство, потом на стабильную работу, потом на жилье. И когда все сложилось, выяснилось, что это все были не причины, а отговорки, чтобы пожить для себя как в двадцать лет. А дальше муж захочет своих детей и того, чтобы по его квартире ходили только его наследники... В общем, вы понимаете, что разлука эта бессрочна. И девочка, путаясь, описывает, где и кем работает ее мать и как она выглядит, но для всех вокруг очевидно, что семья эта не благополучная.

Я могу приводить с десяток примеров, когда внуков воспитывают здесь бабушки. И не от того, что внуки сироты, а от того, что так сложилось – дети под предлогом поиска лучшей жизни сваливают из "республики". Здесь нет работы, денег, будущего. Обещают писать, помогать и воссоединиться сразу, как только здесь что-то устроится. Но потом оказывается, что всем так удобно – уехавшим родителям в первую очередь. Да, бабушки стареют и по факту уже не оказывают никакого влияния на внуков. И внуки уже через год понимают, что они никому не нужны в этих больших семьях – они не вписываются в новые семьи своих родителей, а бабушки не скрывают, что они оказались крайними, развязав своим благородным поступком самопожертвования руки своим детям.

Да, найти семью сейчас, в которой есть оба родителя, и они оба в городе, и гуляют по выходным с ребенком, событие. И счастливые фото полных семей – почти рекламные фото, когда не веришь в них почти ничему – и полной семье, и счастью на их лицах.

Моя подруга уехала в Италию смотреть за чужими детьми. Чтобы обеспечить здесь своего ребенка. По 12 часов 6 дней в неделю она смотрит за итальянскими малышами, чтобы ее сын здесь, в Луганске мог учиться. Отец мальчика спился. История совершенно типична. Мать, которая больше жизни любит сына, вынуждена была уехать от него, чтобы дать ему возможность здесь жить, одеваться, питаться...  На зарплату учительницы мать не смогла обеспечить здесь сына. Мать моей приятельницы работает в Москве последние пять лет. Дочь здесь. За это время девочка закончила школу, поступила в вуз, начала жить с парнем. И мать ей стала нужна гораздо меньше, потому что все привыкли жить так – удаленно.

Я говорю на детской площадке мальчишке: "Твой папа зовет тебя". Чей-то папа и правда звал сына. И видели бы вы, с какой надеждой мальчик посмотрел на того чужого папу..."Мой папа работает в другом городе. Он дома почти не бывает". Новая форма сиротства. Новая модель семьи. Новые взаимоотношения между поколениями. Очевидно только то, что война не только разбила семьи, но и сделала детей сиротами – при живых родителях, которые уехали искать работу или лучшую жизнь без этого живого балласта – своих детей.
 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, луганск, сироты, ОРДЛО, Яна Викторова
Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Как убрать плесень в ванной: самые эффективные способы

Разгром, который нужно немедленно забыть

Как и когда сажать картофель в 2019 году

Как восстановить печень

Ученые нашли гигантскую особь самого опасного в мире шершня

«Не бойтесь измены»

5 важных советов как научиться откладывать деньги правильно

Больше незлья: Супрун назвала украинцам норму потребления сахара

В Украине хотят изменить правила перевозки валюты через границу

У Меган Маркл и принца Гарри будет двойня (фото)

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать
Дмитрий Рябикин

кандидат юридических наук, старший юрист Sayenko Kharenko

Открытие счетов в иностранных банках – зачем это нужно украинцам?

23 мая, 08:175913

В феврале 2019 года наконец-то вступил в силу долгожданный Закон Украины "О валюте и валютных операциях". Помимо возможности в пару кликов мышью или по экрану смартфона обменивать валюту онлайн, валютная либерализация открывает украинцам окно возможностей для инвестирования...

Александр Левченко

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., историк

Новый президент и народ против "глубинного государства"

22 мая, 09:164331

Будучи почетным профессором Университета фискальной службы, семь лет назад читал лекцию для студентов – будущих работников налоговой службы и налоговой милиции. Я подчеркнул: "В Украине, в сущности есть три проблемы: первая – коррупция, вторая – коррупция,...

Игорь Ляшенко

журналист, директор Центра проектных исследований "Уровень жизни"

Есть работа для Петра Порошенко

22 мая, 08:068224

Я предлагаю ему построить в Киеве нечто подобное парижскому "Центру Помпиду". Большой современный многофункциональный комплекс для разнообразной культурной и общественной активности: выставок, форумов, клубов, концертов, презентаций… Не обязательно за свои деньги...

Яна Викторова

жительница Луганска

Покупатель бесправен

19 мая, 08:496640

Со мной сегодня случился казус из тех, после которых ты чувствуешь себя будто бы нормально, но все вокруг просто убеждены, что ты немного того, с приветом. На заправке заправщицы не было, выходной день. Пистолет был в бензобаке, клавиша в автоматическом режиме, зафиксирована. Всё,...

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

Как бег влияет на мужское здоровье?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь