Яна Викторова жительница Луганска

Найти полную семью – событие

Сложный-сложный вопрос оставленных, читай: брошенных детей. Нет, не того привычного сиротства, которое тесно связано с войной, а его новой формы – сиротства при живых родителях.

Думаете, я сгущаю краски? Ничуть. Я о том, что ребенок может чувствовать себя сиротой при живых, читай: благополучных родителях.

В семье знакомых внучку уже четыре года воспитывают бабушка с дедушкой. Первый год девочка худо-бедно жила с матерью в России – бежали от войны. Да, по съемным квартирам, с переездами, узлами и этим полулегальным положением. Но посовещавшись со своими родителями, мать решила, что одна она сможет больше. Здесь, вероятно, следовало бы добавить уже традиционное, читай: устроить личную жизнь.

В общем, последние четыре года девочка живет с бабушкой и дедушкой в Луганске. Мать в Москве. Виделись вживую мать и дочь два года назад. Я скажу больше, мать снимает квартиру для своих родителей и дочери в Луганске, чтобы им было где жить – своего жилья у семьи нет. То есть эта странная разорванная войной семья живет на две страны, а дочь видела мать последний раз два года назад, потому что приезжать сюда ей дорого. И не только дорого, она вышла там замуж, работает и дочь никак не вписывается в ее новую жизнь, в которой есть все для счастья, но ребенок там никак не нужен. Раньше мать упирала на то, что ей нужно российское гражданство, потом на стабильную работу, потом на жилье. И когда все сложилось, выяснилось, что это все были не причины, а отговорки, чтобы пожить для себя как в двадцать лет. А дальше муж захочет своих детей и того, чтобы по его квартире ходили только его наследники... В общем, вы понимаете, что разлука эта бессрочна. И девочка, путаясь, описывает, где и кем работает ее мать и как она выглядит, но для всех вокруг очевидно, что семья эта не благополучная.

Я могу приводить с десяток примеров, когда внуков воспитывают здесь бабушки. И не от того, что внуки сироты, а от того, что так сложилось – дети под предлогом поиска лучшей жизни сваливают из "республики". Здесь нет работы, денег, будущего. Обещают писать, помогать и воссоединиться сразу, как только здесь что-то устроится. Но потом оказывается, что всем так удобно – уехавшим родителям в первую очередь. Да, бабушки стареют и по факту уже не оказывают никакого влияния на внуков. И внуки уже через год понимают, что они никому не нужны в этих больших семьях – они не вписываются в новые семьи своих родителей, а бабушки не скрывают, что они оказались крайними, развязав своим благородным поступком самопожертвования руки своим детям.

Да, найти семью сейчас, в которой есть оба родителя, и они оба в городе, и гуляют по выходным с ребенком, событие. И счастливые фото полных семей – почти рекламные фото, когда не веришь в них почти ничему – и полной семье, и счастью на их лицах.

Моя подруга уехала в Италию смотреть за чужими детьми. Чтобы обеспечить здесь своего ребенка. По 12 часов 6 дней в неделю она смотрит за итальянскими малышами, чтобы ее сын здесь, в Луганске мог учиться. Отец мальчика спился. История совершенно типична. Мать, которая больше жизни любит сына, вынуждена была уехать от него, чтобы дать ему возможность здесь жить, одеваться, питаться... На зарплату учительницы мать не смогла обеспечить здесь сына. Мать моей приятельницы работает в Москве последние пять лет. Дочь здесь. За это время девочка закончила школу, поступила в вуз, начала жить с парнем. И мать ей стала нужна гораздо меньше, потому что все привыкли жить так – удаленно.

Я говорю на детской площадке мальчишке: "Твой папа зовет тебя". Чей-то папа и правда звал сына. И видели бы вы, с какой надеждой мальчик посмотрел на того чужого папу..."Мой папа работает в другом городе. Он дома почти не бывает". Новая форма сиротства. Новая модель семьи. Новые взаимоотношения между поколениями. Очевидно только то, что война не только разбила семьи, но и сделала детей сиротами – при живых родителях, которые уехали искать работу или лучшую жизнь без этого живого балласта – своих детей.



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