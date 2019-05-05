Яна Викторова жительница Луганска

Школа коррупции

Местный тренд – полторы, а то и две ставки в бюджетной сфере. Типа, нет людей работать, вот и приходится делить всё среди своих. В медицине этой вообще тема намбе ван. В школе тоже есть нюансы – квартальная премия. Начальник подписывает, директор школы четвёртую часть полученных денег несет наличкой этому же начальнику, которому уже поры бы по возрасту в тираж, но очень уж громкое у неё имя и пышная причёска, чтобы так вот легко уйти. Да вы сами попробуйте продержаться у руля власти при всех властях, от советской через украинскую и до "местной" невнятной, а потом будете иронизировать. Кто только за эти годы не раскачивал стул под той мадам, кто только не клеветал, но время расставило всё на свои места. И опыт показал, что деньги – нетленная валюта во все времена. И если кого и посадили, то скорее показательно и больше для профилактики, а все как брали, так и берут. По крайней мере, среди врачей и учителей это дело очень даже процветает. Оформлен такой вот учитель на полторы ставки. Реально работает на ставку, но получает-то полторы. И вот директриса школы свою мзду раз в квартал собирает. И все счастливы, и всех всё устраивает. А пришёл проверяющий отработки рабочего времени, его в столовой сытно покормили, конвертик с собой дали, и он счастливо умотал писать свои бумаги – контора пишет, схема работает. И так, понимаете, везде.

Я вам еще подскажу крутейшую схему развода. Приходит к вам "инспектор ГорГаза" и находит, что у вас вытяжки не те и сделаны не по правилам. Или не сделаны вовсе. Или нет на них нужных бумаг, а те бумаги, которые есть, все не по правилам. Ну, вы меня понимаете, правда? А газ, на секундочку, то, без чего зимой никак. И вы в панике мечетесь: куда бежать, что делать? Вам инспектора вежливо подсказывают: есть начальник службы эксплуатации газового оборудования, подъедите, поговорите. И вы мчитесь едва ли не в ночной сорочке к нему, чтобы успеть до того, как вам газ обрежут. И уже не месте вы узнаете много нового о системе газификации вашего дома. Основная мысль – все неправильно. Все. От шлангов до документов. И если вы не устраните все недостатки (здесь вам милостиво дают день-другой), то жить вам теперь без газа. И вы рвёте на себе волосы и падаете в ноги – что делать, как успеть, где искать тех, кто всё исправит? И здесь вам этот же начальник милостиво и снисходительно пишет на листочке номер из своего телефона. Так, мол, и быть. Выручит. И вам отвечают радостно: "Да, знаем этого начальника, который дал номер! Рады помочь будем!" Конечно, не бесплатно. И если вы робко вякаете что-то о том, что жили при Украине вполне нормально с теми вот "не теми" шлангами и документами, вам отвечают лаконично: "Срок у вас два дня. Я за вас в тюрьму не сяду, я до пенсии доработать хочу". И вы бегаете по городу, выпучив глаза в поисках указанной вам суммы, потому что на улице не та ещё температура, чтобы жить без газа, да и вообще. Такой вот он – местный развод и школа коррупции, когда один указывает на недостатки, а второй их охотно устраняет за деньги, которые потом ловко делятся на два.

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