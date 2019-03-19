Яна Викторова жительница Луганска

Смертельный марафон, или Будни Донбасса в оккупации

Смертельный марафон, или Будни Донбасса в оккупации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0c0/042/5c90c004202d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0c0/042/5c90c004202d8.jpg 2019-03-19T12:15:00+02:00 Яна Викторова

Если кто-то желает мести и прочих напастей жителям оккупированного Донбасса, ему нужно увидеть кое-что, чтобы понять, что желаемые тысячи напастей давно уже сбылись.

Каждое утро те, кто едет к КПП "Станица Луганская" со стороны "республики", могут наблюдать одну и ту же сцену. Маршрутка от 50 Лет Октября останавливается на Николаевском повороте. Выходят почти все пассажиры и следующие два километра до КПП… бегут. Там наклон, дорога идёт вниз, и вся толпа пассажиров, независимо от состояния здоровья или возраста, бежит вниз, преграждая дорогу машинам, которые от поворота пускают по 10 штук в порядке строгой очерёдности. Бегут те, кто не хочет платить таксистам, кто нелегально работает на мосту и кто имеет какие-то свои принципы, в соответствии с которыми лучше добираться так, чем после нескольких часов очереди с автовокзала муниципальным автобусом. Конечно, 10 рублей за маршрутку против 300-500 рублей за такси от дома существенная разница.

Рисков тоже много. Самый большой из них – смерть. Что случается не то чтобы не нередко, а скорее слишком часто – от остановки сердца, от инсультов, от тромбоза. Бегут-то не марафонцы или ЗОЖники, а те, кому по всем законам жанра нужно двигаться неспешно и в своё удовольствие. Водители тех 10 машин, кого пускают по строгой очереди, едут через вереницу бегущих и проклиная всё на свете – каждый в этом забеге сам за себя. Поэтому бегущие сломя голову бросаются под колёса машин, сшибают друг друга, а иногда просто лежат у обочин, если схватило сердце или забег оказался последним в жизни… Дорога там одна – для машин, по полосе в каждом направлении. Места для бегунов нет. Да никто там раньше не бегал там в принципе, поэтому нет для этого места или пешеходной дорожки. От моста идти или бежать снова – уже три километра. И в сумме выходит пять километров забега в одну сторону для тех, кто не имеет к этому ни малейшей склонности или данных. И что там те забеги за "республику" или ко Дню города, если каждое утро каждый день недели от памятника Князю Игорю бегут в последнем рывке родители с младенцами, старики, инвалиды, "тачечники", все… И когда я говорю, что бегут люди с костылями и новорожденными детьми, поверьте, я не играю эпитетами для "красного" словца.

Те, кто едет от автовокзала, тоже рискуют. Автобус берет много людей, больше, чем сидячих мест, и, вероятно, больше, чем стоячих. Последние вошедшие прижимаются спинами к закрытым дверям и едут так до самого КПП. А потом двери открываются, и эти крайние оказываются лежащими на спине в черной угольной грязи – смеси угольной жужалки, воды, земли, снега. И если это просто падение, это самое легкое. Хуже, если по лежащему человеку бегут все остальные пассажиры, что приводит не только к порванной или выпачканной одежде, но и к переломам. И те, кто понимает, что не может больше двигаться, едут в Луганск в относительном комфорте "скорой".

И ещё в этих давках очередей теряют документы. Паспорта, пенсионные, права, ключи. Документы пропадают в давке очередей, во время падений на мосту, в транспорте. И сами старики часто не могут вспомнить, как это могло произойти. Но, согласитесь, между паспортом и жизнью пережить потерю первого немного легче.

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