Госслужба до 70 лет: как новый закон повлияет на качество работы чиновников?

На прошлой неделе Верховная Рада приняла во втором чтениизаконопроект о внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" №4096, в котором были сняты возрастные ограничения для работы на госслужбе. Речь идет о том, что теперь можно повторно назначить на один год государственного служащего, который достиг пенсионного возраста (65 лет) без обязательного проведения конкурса. И так ежегодно вплоть до 70 лет.

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Авторы этой законодательной новации обосновали решение тем, что "в исключительных случаях, возникает потребность в оставлении государственного служащего занимаемой должности после достижения им 65-летнего возраста для более эффективного функционирования государственного органа".

Напомним, что ранее действовал специальный закон от 16.12.93 г. № 3723-ХІІ "О государственной службе", который является базовым в части определения порядка исчисления и назначения пенсии госчиновникам. Однако уже в 2015 году был принят закон от 10.12.15 г. № 889-VІІІ "О государственной службе", который устанавливал, что пенсионное обеспечение госслужащих и других лиц осуществляется не по специальному закону, а на общих основаниях.

Таким образом, госслужащие должны были выходить на пенсию в 60 лет. Но если они хотели работать дольше, то возраст выхода на заслуженный отдых могли продлить до 65 лет – специальным указам.

Раньше снижение пенсионного возраста для госчиновников обосновывалось тем, что государственный аппарат нуждается в качественном обновлении. Другими словами, старая школа госуправления в Украине попросту не справлялась с новыми вызовами. Поэтому постмайданным трендом стало омоложение госаппарата, то есть назначение на ключевые должности молодых людей. В некотором роде это было обосновано. В Украине существуют целые кластеры, где власть десятилетиями принадлежит геронтократам, например – институты НАН Украины.

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Естественно, что такой кадровый "застой" оказывает препятствие реформам. Поросшие мхом ведомственные институты, больше напоминающие дома престарелых, не могли генерировать вменяемую политику.

С другой стороны, после того, как были массово отправлены на пенсию или люстрированы сотрудники силовых структур, а также среднее звено чиновников министерств и ведомств, которые сохраняли институциональную память, в 2014-2015 гг произошло существенное снижение эффективности работы этих ведомств.

Я не пытаюсь защищать старых чиновников времен Кучмы, но оказалось, что их знание и опыт были востребованы в таких сферах, как национальная безопасность, промышленная политика, ВПК и пр.

Оказалось, что молодые ребята с европейским образованием и степенями МВА, попадая в токсичную атмосферу украинского госуправления, или быстро выбрасывались из этой системы, как инородное тело, или так же быстро адаптировались к коррупции.

За годы независимости руководство страны несколько раз анонсировало кардинальное сокращение госаппарата. В реальности все получилось с точностью до наоборот. В результате подобных оптимизаций с 1992-го вплоть до начала 2016 года количество чиновников постоянно увеличивалось, а госслужба распухла с 60 тыс. до примерно 350 тыс. человек. И это при том, что количество населения сократилось с 52 млн. до 42,5 млн. чел.

Таким образом, Украина на практике даже превзошла законы Паркинсона, которые, в частности гласят: общее количество занятых в бюрократии растет на 5-7% в год безотносительно к каким-либо изменениям в объеме требуемой работы (если таковые были вообще). При этом чиновники стремятся множить количество подчиненных, а не соперников.

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Раздутые штаты госорганов превратились в проблему государственной безопасности. Фактически, огромное количество людей не создают никаких социальных или материальных ценностей, а лишь формируют устойчивую базу для коррупции.

За счет чего чиновники живут? Достаточное количество средств они могут получить только неправомерным путем, но это не позиция госслужащего в европейском понимании. Для украинца должность в госструктуре — это место у кормушки. Причем на всех уровнях, начиная от мелкого коммунального чиновника и заканчивая государственным деятелем высокого ранга.

К сожалению, в Украине снижение или повышение пенсионного возраста госчиновников не влияет на качество услуг, которые они предоставляют гражданам. Поэтому лично я спокойно отношусь к подобным инициативам.

С другой стороны, сохранение на должностях начальников департаментов, дипломатов и силовиков, которые еще умеют управлять крупными системами – пускай с небольшими коррупционными рисками, может стать положительным последствием такого шага. Но тут идет речь, скорее, о небольшой группе чиновников высшего звена, которые просто хотят чуть дольше порулить.

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