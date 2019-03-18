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Володимир Прончаков

власник земельного паю з смт Біленьке, Донецької обл.

Мрієте про власне житло? Поки діє мораторій на землю – зась

мнение
Сегодня, 15:32
Мрієте про власне житло? Поки діє мораторій на землю – зась //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f9e/f3c/5c8f9ef3c52cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f9e/f3c/5c8f9ef3c52cb.jpg Володимир Прончаков

Питання власного житла є проблемою для багатьох українців. Не оминуло це і мене. Я працюю на ПАТ "Старокраматорський машинобудівний завод", дружина поки не працює, до 6 років знаходиться дома по догляду за молодшим сином, у якого 2-га група інвалідності. Тому раз на 3 місяці їздимо до Харкова в дитячу хірургію на огляд і процедури. Так основний дохід сімейного бюджету йде на реабілітацію. 

Зараз проживаю з сім’єю у будинку матері, але дуже мріємо про власне житло.  Тим паче, що у мене ще є молодший брат, який також хоче жити окремо і зараз знімає квартиру.  Але він у будь-який час може повернутися в цей будинок, і тоді різним поколінням вжитися в одному будинку буде ще важче. 

Я заробляю непогано, але щоб купити власний будинок коштів не вистачає. Але є один актив – земля, який зараз через мораторій лежить мертвим вантажем. Я власник 2-х паїв по 3,5 га кожен.  Оскільки з землею нічого більше не можу зробити, то, як і всі інші, здаю її в оренду за копійки. За оренду паю я отримую як розмір мінімальної заробітньої плати в Україні, а якщо ще й включити податки, то виходить 3 500 грн на рік. Отже,  1 000 грн за га. 

Чув, що в Харківській області виплачують до 12 000 грн за 5 га, а у нас така вартість. Через відсутність конкуренції орендарі встановлюють вартість оренди на свій розсуд, що неприпустимо. 

Знаю, що після відкриття ринку землі вартість оренди і продажу землі зросте, тому хоч і виставив оголошення про продаж сільгоспземлі в інтернеті, не хочеться поспішати з продажем. Але життєві обставини змушують це зробити. У своєму оголошенні я поставив суму 190 000 грн. Бажаючих купити поки немає, оскільки шукають місце біля річки, щоб можна було налагодити зрошення. Але щоб переоформити і фактично продати землю в умовах мораторію можна без проблем. Наприклад, я знаю, що в Харківській області хто хотів, вже давно попродавав. 

Ідеальною була б ситуація, якби я міг взяти кредит під заставу землі і поступового його виплачувати. Тоді б і власний будинок був,  і земля б залишилася зі мною, щоб потім передати її дітям. Ми хочемо купити не квартиру, а саме будинок, щоб мати свій город, сад. Після виплати кредиту, я б, напевно, продовжив здавати землю в оренду, тим паче, що її вартість зросте після відкриття ринку землі. А гроші міг використати для оздоровлення дітей та відпочинок з сім’єю. 

У мене є багато таких знайомих, які отримали від колишнього радгоспу в смт Біленьке землю, і зараз їм потрібні кошти на власні потреби: у когось ремонт, у когось операція, хтось хоче допомогти дітям і так далі. Є бабусі, дідусі, у яких немає спадкоємців, але є земля. Їм не вистачає пенсії і ці люди, маючи землю, яка після їх смерті відійде не зрозуміло кому, мають зараз економити на всьому.  Вони могли б її продати, щоб хоча б підлікуватися  та нормально прожити останні роки. 

Я вважаю, що це несправедливо, коли ми маємо власність, а нам забороняють робити з нею те, що ми вважаємо за потрібне. Тому і змушені шукати різні сірі схеми, щоб обійти мораторій. Але в таких випадках і власник паю, і покупець цієї землі залишаються незахищеними законом. Хто б там що не казав перед виборами, повноцінний ринок землі в Україні давно потрібен.  Це і має стати першорчерговим завданням обраного невдовзі президента України. 

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Тег земля, мораторий, рынок земли, продажа земли
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