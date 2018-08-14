Мыло "из Сталинграда", или О гигиене тела и души

Донецк вот уже пятый год находится в другой реальности. В какой-то странной, непознаваемой, искривленной реальности, набитой разрухой, враньем, тупостью и чушью.

Те, кто противостоит этой реальности, замечают даже мельчайшие ее проявления и потом долго-долго оттираются в душе от прикосновения этой липкой, грязной реальности, не предназначенной для жизни нормальным людям.

К слову, многие мои знакомые не сговариваясь поделились наблюдением: за эти годы чаще стали принимать душ, ванну, просто долго-долго мыть руки и лицо. Психологическая защита – попытка смыть налипшую грязь, как физическую, так и моральную. Чем ее больше, тем больше воды уходит. По три-четыре раза в день в душ лезут, и не только от жары. Нет воды в ванной – из ведра обливаются.

Кто бы знал, какая депрессия накатывает, когда въезжаешь со свободных территорий на оккупированную! Несколько дней живешь в прострации или в состоянии острого психоза…

Так вот, возвращаюсь к гигиене тела и души.

Был в супермаркете на Буденновке. Прохожу по рядам – а оно лежит. Присмотрелся, обалдел – и не приходя в сознание купил.

Это мыло. Завернутое в скрипучую оберточную серую бумагу (поклонники СССР должны помнить эту бумагу, в нее заворачивали в магазинах все – от колбасы до велосипедов). Но это не просто оберточная бумага, это газета "Правда" от 9 мая 1945 года. Видны огрызки статьи-передовицы и фото – разрушенные дома Сталинграда на фоне и памятник детям в центре. Собственно, слово "Сталинград" тоже присутствует на упаковке.

Мыло называется "Мой образ". Хотя на обратной стороне указано мелким шрифтом "Мыло "Экономичное". Изготовлено, ясное дело, в России.

Итак, подведем итоги. В 2018 году в магазинах где-то на востоке Европы продается экономичное мыло, завернутое в обрывок старой газеты с фотографией разбомбленных домов.

Внутри, вопреки ожиданиям, вполне современное пахучее мыло, а вовсе не серый брусок хозяйственного, как ожидалось. Мыло "Мой образ", не забудьте.

Я пытаюсь как-то объяснить это, но мне не хватает логики. Увидеть упаковку и купить мыло из патриотических побуждений? Купить, чтобы намылить мочалку Сталинградом? "Можем повторить"?

Может, это гуманитарная помощь? Но почему она продается в магазине? Последнюю гуманитарку, которую я видел в Донецке, люди получали бесплатно на "Донбасс Арене" и в пакетах были продукты, а не оберточная бумага…

Искривленная реальность. Мешанина из прошлого и настоящего, а где же будущее?

За что это ветеранам – тем самым, настоящим, которых почти не осталось? Ради этого они шли в бой в том же самом Сталинграде? Чтобы через 70 лет потомки играли в бедность и сделали ее культом? "Бедность не порок", "Не жили богато – нечего и начинать"…

Вроде такая мелочь – подумаешь, мыло! – а ведь это знак. Жирный такой знак вопроса. Куда мы катимся?