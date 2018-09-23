О зайцах и камнях

Максимально дистанцироваться от всего, что нанесло мутным ураганом 2014 года – такой способ выживания лично у меня в Донецке. Не вступать в споры, не доказывать свою точку зрения, не ходить на "выборы"… Непротивление злу насилием, как завещал Толстой. Или не считаю нужным драться с морем. Ибо море это – запуганных, задуренных до крайней точки людей – велико. Слишком велико.

За последние три недели Донецк чудом не треснул от переполнивших его событий. Кулуарные толкания местных чиновников и ритуальные пляски на площадях (о, вы бы видели, какой нафталин под видом ретро привезли – Буйнов, Кормухина…) вызывают чувство не омерзения, нет. Смешанные такие чувства. Жалость и одновременно не-жалость.

Город жалко – людей не очень и не всех. За порезанные рельсы у жд-вокзала и троллейбусные провода на поселке "Октябрьской" шахты хочется казнить без суда и следствия. За "фанера-плаза", как называют из-за заколоченных разбитых окон ТЦ "Грин-плаза" местные остряки (чтоб у них чирей на языке вскочил!), за подорванный Путиловский мост, за разрушенные дома, за не вернувшихся из вынужденного переселенчества друзей…

Многие у нас тут сейчас пожимают плечами и говорят: "Мы не думали, что так получится!" Искренне ненавидят всех, кто решает нынче судьбу Донецка. Пеняют на неблагоприятную политическую обстановку вокруг города и Россию тоже уже не зовут, как раньше, а все в сторону украинских пенсий и паспортов посматривают. Мол, там обязаны же…

И не буду я им доказывать про обязательства, про их двусторонность. Не только вам, но и вы обязаны. Чтить, уважать, понимать, говорить, думать, а не идти на поводу у залетных горлопанов, коих за четыре года в Донецке сменилось видимо-невидимо.

Был один, который взял на себя обязательство – и ничего не потребовал взамен. Просто так – пакет с продуктами на, держи, через месяц приходи снова. Два с половиной года приходили, да? Ведь буквально выживали на "ахметовских" крупах и паштетах, детей кормили, стариков поддерживали.

Но и это умудрились профукать, спасибо скажите "королькам" местным. Я не представляю, как можно прожить месяц на 3, 4, 5 тысяч рублей… Прожить, а не проголодать в квартире, отрубленной от электричества за долги. Но живут же…

Вот не жалко людей, как ни бессовестно мне!

Скатиться на самое дно, барахтаться, хвататься за воздух, кричать и одновременно отталкивать руку помощи – о да, это по-нашему.

Зачем помогать, давайте лучше помитингуем! Или позовем артистов, которых некто уже не помнит, но нам-то теперь и Алена Апина в радость, и группа, прости Господи, "Фабрика" – певицы.

Есть такая сказка про зайца, который каждый раз, выскакивая из своей норы, бился о лежавший рядом камень. Вместо того чтобы взять и оттащить его подальше, он жаловался на камень, пинал и ругал его. Но не оттаскивал. Бился о него – и чувствовал себя израненным героем.

Ничего не напоминает?

Если в Донецке зайцы хотят биться не просто о камень, а о камень, который они собственноручно приволокли, – я не буду им мешать. Уговаривать, просить, требовать не буду.

Буду воспитывать детей, работать, чтить и уважать свою родину, которую не менял последние 27 лет. Знаю точно, что я не один такой, и хорошо, что нас в Донецке много.

А значит, однажды мы все-таки оттащим этот камень.