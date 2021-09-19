Отставка Меркель: перехватит ли Франция лидерство в Европе и выгодно ли это Украине

Во Франции состоятся следующие, после немецких, европейские выборы, которые будут судьбоносными для Украины

Ангела Меркель очень неплохо говорит по-русски. Хотя естественная скромность всегда заставляет ее в этом сомневаться. Став первой женщиной на посту федерального канцлера Германии и пробыв на этой должности почти 16 лет, госпожа Меркель по праву называется самой сильной женщиной мира. И хотя она отличается необыкновенной простотой и изяществом, Меркель смогла пробыть лидером такой огромной и сильной страны настолько долго, что ей мог бы позавидовать любой диктатор.

После этих выборов Ангела Меркель передает пост новому лидеру. Евросоюз томно, но с интересом наблюдает за тем, кто станет во главе одной из самых сильных стран, как после этого поменяется внутренняя и внешняя политика, отношения с Россией и Брюсселем, заработает ли "Северный поток – 2". Вместе с тем эта политическая трансформация, от которой Германия уже порядком отвыкла, ослабляет вожжи немецкого влияния и дает той же Франции сильную конкурентную возможность.

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Для президента Эммануэля Макрона это шанс перехватить лидерство в новой Европе. Франция уже давно конкурирует не с Британией, а именно с Германией за первенство в ЕС. И именно там, во Франции, состоятся следующие европейские выборы, которые будут судьбоносными для Украины.

Франция издавна известна тесными связями с Россией, часто откровенным русофильством или в лучшем случае – минимальным интересом к Украине. Париж и Москву связывает насыщенная история, разнообразный бизнес и даже культурное взаимопонимание. А уж на мощные лоббистские и медиавливания Кремль нигде не скупится, и уж точно в такой европейской империи, как Франция. В этом контексте многие французские дипломаты зажаты в жесткие рамки, и рассчитывать на мощное противостояние Кремлю не приходится. Украинская диаспора довольно разрознена и с российскими финансами государству Украина состязаться не получится. Так Москва выигрывает информационные войны.

Война же в Украине, уже настоящая, на Донбассе, из-за российской агрессии, может придать вес любому европейскому политику, ведь тот, кто ее закончит, принеся мир на многострадальную украинскую землю, сможет получить дивиденды в виде несомненного лидерства, ну и, возможно, даже Нобелевской премии мира. Завершение единственной войны в Европе – пусть и вне Евросоюза, но все же в Европе, – очень привлекательно для политических амбиций Макрона. Именно поэтому он так активно взялся за помощь в проведении "нормандского формата" – и в декабре 2019-го, и весной уже 2021-го.

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Как-то в телефонном разговоре Эммануэль Макрон сказал Владимиру Зеленскому, что знает: Минские соглашения написаны не в интересах Украины. Он подчеркнул то общее, что объединяло его с Владимиром Зеленским: они оба не подписывали эти договоренности, но оба должны искать выход и отталкиваться от них как от фундамента для достижения мира.

"Химия" президентов Украины и Франции в таком положении очень важна, как и практичное укрепление отношений. Именно практичное. Потому что присущая многим нашим политикам привычка преподносить Украину исключительно как несчастную жертву агрессии давно уже не заставляет никого прослезиться, как прежде, в новом жестоком мире, столкнувшемся с невиданными глобальными вызовами – исламским государством, миллионными потоками беженцев, климатическими изменениями, пандемией коронавируса и как следствие – безрадостными экономическими перспективами.

Закупка Украиной 130 локомотивов от фирмы Alstom общей стоимостью почти 1 млрд евро – достаточно практичный шаг для отношений.

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Но укрепление связей с Парижем, при этом имея мощнейшее противостояние России, дело не из легких. Париж готовится к следующим президентским выборам – уже в апреле следующего года. И хотя партия ультраправой Марин Ле Пен – пока главного оппонента Макрона – на региональных выборах набрала даже меньше 20%, сама она – среди фаворитов на пост главы государства.

Опросы за год до выборов показали, если бы голосование состоялось в апреле 2021-го, то во втором туре – как и в 2017-м – Эммануэль Макрон оказался бы с Марин Ле Пен. У Макрона в первом туре президентских выборов было бы 24% голосов. У Ле Пен, как исследовали французские социологи, рейтинг поддержки составляет всего-то на 1% меньше.

Французская националистка безупречна в своей настойчивости бороться за власть и упускать такие шансы не намерена. В международной геополитике ее давно считают пророссийской, даже называя Ле Пен "подружкой Путина". Французские националисты и не скрывают, что получают финансовую и политическую поддержку от Кремля. Визит Ле Пен в Москву в марте 2017-го вызвал во Франции большой скандал. Ее встреча с Путиным состоялась как раз в разгар президентской кампании и имела конкретную цель: националистка намеревалась получить 11 млн евро займа на финансирование партии. Поддержка этой политической силой и лично Ле Пен аннексии Крыма и развязанной Россией войны на Донбассе, а также пропаганда идеи выхода Франции из НАТО – одни из главных, но не единственные скандальные и опасные лозунги для будущего не только Франции, но и нашего с вами. А поэтому французские выборы 2022 года для Украины во многом могут быть решающими. И удерживать тесные связи с Францией настолько же важно, как и настраивать тёплые отношения с новым канцлером Германии.

В то же время, видя усталость французов от повторяющегося сценария, бросить вызов президенту Макрону решила еще одна кандидат – 62-летняя Анн Идальго, первая в истории женщина, ставшая мэром Парижа, она предложила французам социалистическую альтернативу. Пока это главная интрига в следующей весенней гонке. Но кампания обещает быть жаркой.