Админсуд восстановил Станислава Шевчука в должности главы Конституционного суда

Решение может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции

Фото: facebook.com/stanislav.shevchuk

Окружной административный суд Киева восстановил в должности судьи и председателя Конституционного суда Станислава Шевчука. Судья ОАСК Андрей Федорчук находился в совещательной комнате около часа.

"Суд решил административный иск Станислава Шевчука к Конституционному суду удовлетворить в полном объеме. Признать противоправными действия Конституционного суда относительно незаконного увольнения Шевчука с должности суде КС. Признать противоправным и отменить постановление КС от 14 мая 2019 года относительно освобождения Шевчука от должности судьи КС. Обязать КС восстановить Шевчука в должности судьи КС, восстановить Шевчука в должности председателя Конституционного суда Украины. Решение суда в части восстановления Шевчука в должности судьи КС, в части восстановлении его в должности председателя КС допустить к немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции", – огласил решение судья.

Как сообщалось, 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнение Станислава Шевчука с должности судьи.

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Позже стало известно, что судьи Конституционного Суда Украины избрали новым председателем суда Наталью Шапталу.

Мы также писали, что в сентябре в Конституционном суде Украины прошла церемония принятия присяги двумя новыми судьями – Ириной Завгородней и Олегом Первомайским.

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