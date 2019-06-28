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Адвокат рассказал, какое дело Россия шьет пленным украинским морякам

28 июня, 17:54

Вместо того, чтобы выполнить приказ Морского трибунала, РФ проводит какие-то экспертизы

Фото: "Громадське"
Фото: "Громадське".

В ходе текущей недели Следственное управление ФСБ России провело следственные действия в отношении части военнопленных украинских моряков.

Об этом адвокат украинских моряков Николай Полозов сообщил на своей странице в Facebook.

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По его словам, военнопленным Евгению Семидоцкому, Юрию Будзыло, Богдану Небылице, Владимиру Терещенко, Андрею Опрыско, Андрею Драчу, Андрею Эйдеру и Сергею Попову следствие предъявило обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой).

Кроме того, военнопленных и их адвокатов ознакомили с результатами проведения некой "комиссионной ситуационной судебной экспертизы".

Адвокат добавил, что в течение всей следующей недели аналогичные следственные действия будут производиться в отношении оставшейся части пленных моряков.

"Завершение данного этапа следственных действий означает завершение сбора и процессуального закрепления доказательств в рамках предварительного расследования. После чего наступит стадия ознакомления военнопленных и их адвокатов с материалами уголовного дела", -- сообщает Полозов.

Кроме того, в связи с истечением в конце июля сроков содержания под стражей, следствие будет заявлять в Лефортовский райсуд Москвы ходатайство о продлении сроков содержания под стражей.

"Позиция защиты остается неизменной. Захваченные военные моряки являются военнопленными и находятся под защитой III Женевской конвенции 1949 г. "Об обращении с военнопленными", что подтверждается, в том числе, резолюциями ПАСЕ 2259 от 24.01.2019 и 2292 от 26.06.2019, а также докладом УВКПЧ ООН", – напомнил защитник.

"Кроме того, военные моряки обладают иммунитетом в соответствии со ст. 95 Конвенции ООН по морскому праву и в соответствии с приказом Международного трибунала ООН по морскому праву от 25.05.2019 должны быть немедленно освобождены",- подчеркнул Полозов.

Напомним, 25 июня истек срок, который был дан России Международным трибуналом по морскому праву для освобождения украинцев. Однако в Кремле заявили, что не собирается выполнять требования Морского трибунала по морякам.

Также новости "Сегодня" сообщали, что 25 мая Международный трибунал вынес решение по иску Украины и обязал РФ освободить 24 моряков и три корабля.


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Тег адвокат, Полозов, пленные, лефортово, пленные моряки, морской трибунал

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