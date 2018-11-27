Агрессия РФ на Азове: российским силовикам сообщили о подозрении

Сегодня, 13:43

Сообщенные подозрения направлены по месту службы военнослужащих Российской Федерации, готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения

Атака на украинские корабли. Фото: navy.mil.gov.ua
Атака на украинские корабли. Фото: navy.mil.gov.ua

Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой сообщила о подозрении восьмерым военнослужащим ФСБ РФ, которые совершили нападение на украинских моряков в Керченском проливе 25 ноября. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Следователи Службы безопасности Украины в Одесской области и военные прокуроры Южного региона Украины нижеуказанным военнослужащим Пограничной службы ФСБ и Вооруженных сил Российской Федерации, совершившим нападение на украинских моряков, сообщили о подозрении по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.437 ("Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны"), ч. 2 ст. 15 ("Покушение на преступление"), п.1 ч.2 ст.115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины", - написала она.

По ее словам, сообщенные подозрения направлены по месту службы военнослужащих Российской Федерации. Готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

В частности, сообщение о подозрении было объявлено:

  • контр-адмиралу Станкевичу, начальнику пограничного управления ФСБ по оккупированному Крыму и Севастополю – по ч. 2 ст.437 Уголовного кодекса Украины;
  • вице-адмиралу Медведеву, заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ РФ, руководителю департамента береговой охраны – по ч. 2 ст.437 УК Украины;
  • капитану 1 ранга Ромашкину, начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по оккупированному Крыму и Севастополю, в состав которого входят ПСКР "Изумруд" и ПСКР "Дон" – по ч.2 ст.437 УК Украины;
  • капитану 1 ранга А.Шеину, заместителю начальника управления начальнику отдела БО ПУ ФСБ РФ по РК – по ч. 2 ст. 437 УК Украины; капитану 2 ранга А.Шатохину, начальнику службы в г.Керчь пункта управления ФСБ РФ по РК – по ч.2 ст.437 УК Украины;
  • капитану 2 ранга Саляеву, командиру пограничного сторожевого корабля ПСКР "Дон" – по ч.2 ст.437 УК Украины;
  • капитану 3 ранга Шипицыну, командиру сторожевого корабля "Изумруд" – по ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 и ч.2 ст. 437 УК Украины;
  • капитану 3 ранга Щербакову, командиру малого противолодочного корабля "Суздалец" – по ч. 2 ст.437 УК Украины.

"25 ноября 2018 года во время прохождения Керченского пролива российские корабли начали опасные маневры вокруг катеров ВМС Украины с целью блокирования последних, в результате чего российский морской буксир "Дон" совершил таран – навал на рейдовый буксир ВМС Украины "Яны Капу", нанеся существенные повреждения", - написала Сарган.

Она отметила, что после выхода украинских кораблей из 12-мильной зоны, российские войска, а именно пограничный корабль ПС ФСБ РФ "Изумруд" совершил артиллерийский обстрел украинской корабельно-катерной группы, в результате которого получили ранения не менее трех украинских военнослужащих и были повреждены два украинских корабля.

"В настоящее время малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу", а также 24 военнослужащих Украины захвачены военной оккупационной властью Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Украинские правоохранители в досудебном расследовании установили, что вышеуказанные незаконные агрессивные действия РФ против украинских моряков осуществлены при непосредственном приказе и под руководством заместителя руководителя Пограничной службы ФСБ РФ Сергея Станкевича и начальника пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю вице-адмирала Геннадия Медведева.

"Указанные военные лица Пограничной службы ФСБ РФ и другие военные должностные лица Черноморского флота РФ координировали и организовали нападение военных кораблей РФ на украинских моряков путем осуществления артиллерийского обстрела и тарана украинских кораблей, в результате чего украинские военные получили ранения и были захвачены вместе с военной техникой", - заявила Сарган.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Также в ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.
азовское море, Керченский пролив, сарган

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"Сегодня"

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