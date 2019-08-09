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Изучал позитивную психотерапию, курировал ЗеКоманду, но в правительство не хочет: биография Александра Корниенко

Сегодня, 16:21

Руководитель предвыборного штаба политической партии "Слуга народа" может возглавить одноименную фракцию в Раде

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Имя руководителя кампании партии президента стало упоминаться в связке с должностью спикера уже после выборов – когда в СН оценили масштабы победы и серьезно задумались над проблемой заполнения вакантных должностей. Член команды СН Давид Арахамия, в частности, отметил, что на должность спикера рассматриваются кандидатуры как Дмитрия Разумкова, так и Александра Корниенко. Впрочем, по информации других источников, Корниенко все же больше претендует на пост руководителя фракции "Слуги народа".

Родился 12 мая 1984 года в Киеве. В 2001-2007 гг. Учился в Национальном техническом университете Украины КПИ, где получил квалификацию магистра химической технологии и инженерии.

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С 2008 по 2010 гг. учился в Висбаденской академии психотерапии (Германия) и в Украинском институте позитивной психотерапии, где получил квалификацию базового консультанта по позитивной психотерапии.

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Мотивационный спикер и общественный деятель в сфере неформального образования.

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С 2006 года – занимался политическим консультированием на избирательных кампаниях. Работал с разными силами и кандидатами. С ноября 2018 – в команде Владимира Зеленского. Координировал волонтерский проект ЗеКоманда, который набрал рекордное количество наблюдателей-волонтеров. Также, организовывал работу по наполнению избирательных комиссии, проект "День выборов".

С мая 2019 – руководитель предвыборного штаба партии "Слуга народа", кандидат в народные депутаты Украины от партии СП.

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Женат. Вместе с женой воспитывают дочь.

"Я не очень хочу в правительство", – признался Корниенко в одном из интервью.

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биография справка Сегодня Александр Корниенко

Источник: Сегодня

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