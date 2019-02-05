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Александр Вилкул: Единственный выход для Украины – это провозглашение нейтрального, внеблокового статуса

Сегодня, 17:30

Украина должна прагматично отстаивать свои интересы, говорит нардеп

Александр Вилкул / Фото: opposition.org.ua
Александр Вилкул / Фото: opposition.org.ua.
Александр Вилкул: Единственный выход для Украины – это провозглашение нейтрального, внеблокового статуса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9ab/af1/5c59abaf1d9dc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9ab/af1/5c59abaf1d9dc.jpg Политика Украина должна прагматично отстаивать свои интересы, говорит нардеп

Только сделав стратегический шаг к провозглашению внеблокового и нейтрального статуса для Украины, мы сможем восстановить в стране стабильность, направить национальные ресурсы на развитие, промышленный рост и социальные программы. Об этом в сессионном зале Верховной Рады заявил народный депутат Александр Вилкул.

"Решение об изменении внешнеполитического курса страны нужно принимать на всеукраинском референдуме, а не пытаться через подконтрольных депутатов протянуть изменения в Конституцию относительно курса в НАТО. Уверен, что внеблоковый статус будет компромиссом для Совета Безопасности ООН, чтобы принять совместную резолюцию о введении миротворцев, временной международной администрации под эгидой ООН на неподконтрольных территориях, и, наконец, за полгода провести реинтеграцию Донбасса и забыть о войне. Необходимо прекратить использовать Украину в качестве буфера между Западом и Россией", – подчеркнул Александр Вилкул.

По словам оппозиционного депутата, развивать торговые отношения на европейском рынке необходимо, но только на взаимовыгодных для Украины условиях, прагматично отстаивая собственные интересы.

"Украинцы не должны быть дешевой рабочей силой – "батраками" за границей. Экономическая часть соглашения с Европейским союзом об ассоциации требует срочного обсуждения за столом переговоров", – отметил народный депутат.

Он сообщил, что в рамках Стратегии "Новой Индустриализации" фракцией "Оппозиционного блока" разработаны меры по увеличению украинского экспорта. Они станут стимулом для строительства новых предприятий и создания новых рабочих мест, что повысит доходы и пенсии людей.

Напомним, ранее Вилкул заявил, что его задача – создать одни из лучших в мире условий для инвестирования в отечественную экономику. Оппозиционер озвучил перечень шагов, которые позволят Украине преодолеть экономический кризис.

Также сообщалось, что Вилкул озвучил предложения по изменению Конституции Украины. По его словам, Сновной Закон 1996 года морально устарел и в реальности не выполняется.

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Тег Конституция, вилкул, внеблоковый статус

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