Вилкул озвучил предложения по изменению Конституции Украины

Конституция 1996 года морально устарела и в реальности не выполняется, говорит политик

opposition.com.ua.

Вилкул озвучил предложения по изменению Конституции Украины //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/89d/06c/5c489d06c9c4c.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/89d/06c/5c489d06c9c4c.jpg 2019-01-23T18:59:00+02:00 Политика Конституция 1996 года морально устарела и в реальности не выполняется, говорит политик

Народный депутат Александр Вилкул озвучил перечень дополнений к проекту новой Конституции, подготовленной членами оппозиционного правительства: внеблоковый статус, профессиональная армия, выборность судей, реальная децентрализация и обязательное государственное медицинское страхование.

Оппозиционер отметил, что новая Конституция – не самоцель его предвыборной программы, а один из способов достижения поставленных целей, сообщает пресс-служба "Оппоблока".

"Новая Конституция является инструментом, который заложит фундамент для нормального развития Украины на многие поколения вперед. Страна начнет подниматься из той пропасти только тогда, когда закончится война, когда родители перестанут бояться выпускать своих детей на улицу, когда инвесторы начнут инвестировать в страну и не бояться, что их здесь просто ограбят. Для этого в нашей Конституции будет закреплен внеблоковый статус по типу шведской или финской модели. Профессиональная украинская армия будет гарантом независимости. Мы обеспечим ее нашими кораблями и самолетами, а госзаказ получат украинские предприятия, что даст стране еще сотни тысяч рабочих мест. А чтобы разрушить коррупцию в судебной системе, мы введем прямые выборы судей одновременно с выборами мэров. Мы осуществим реальную, а не фейковую децентрализацию", – подчеркнул Александр Вилкул в среду, 23 января, во время круглого стола, на котором обсуждался проект Конституции, подготовленный членами оппозиционного правительства.

"Кроме того, я просил бы включить в проект Конституции вопрос внедрения страховой медицины. Государство будет обязано купить страховой полис пенсионерам, бюджетникам, детям, а работодатель – за свой счет обеспечить медицинскими страховками своим рабочим", – добавил Вилкул, представляющий "Оппозиционный блок – Партию мира и развития".

По словам народного депутата, действующая Конституция больше не отвечает вызовам, стоящим перед Украиной.

"Конституция 1996 года в целом и неплохая, и многое там правильно написано, но она просто морально устарела и в реальности не выполняется", – добавил Вилкул.

Напомним, председатель политсовета "Оппозиционного блока", премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников анонсировал старт всенародного обсуждения проекта новой Конституции Украины. По его мнению, президентская модель себя исчерпала.

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