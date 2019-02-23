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Александр Вилкул принял участие в праздновании 75-летия освобождения Кривого Рога от фашистских захватчиков

Сегодня, 15:59

Традиционно в церемонии возложения цветов к монументу "Победа" и параде приняли участие тысячи жителей Кривого Рога

Александр Вилкул принял участие в праздновании 75-летия освобождения Кривого Рога от фашистских захватчиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/151/357/5c715135738d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/151/357/5c715135738d4.jpg Политика Традиционно в церемонии возложения цветов к монументу «Победа» и параде приняли участие тысячи жителей Кривого Рога

"У меня один дед дошел до Берлина, а второй дед дошел до Праги. И для меня всегда будет свято все, что связано с победой нашего народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. Сегодня 75-летие освобождения города Кривого Рога. И мне задают вопросы ветераны: как могло так случиться, что на нашей богатой, мирной земле опять льется кровь? И то, что выпало на долю нашего поколения – остановить это кровавое колесо. И мы это обязательно сделаем. Ради Украины, ради десятков миллионов украинцев", – сказал Александр Вилкул, народный депутат, партия "ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК – Партия мира и развития", во время торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Кривого Рога от фашистских захватчиков.

Александр Вилкул отметил, что в течение 2018 года в Украине были повреждены не менее 10 памятников. Ответственность за акты вандализма взяли на себя радикальные организации. Однако наказан никто не был, хотя за эти действия предусмотрено до 8 лет лишения свободы (статьи 196, 252, 297 и 298 Уголовного кодекса Украины).

"Если память хранится и с более давних времен, с казацких, то как же можно забыть эту страшную, самую кровопролитную, самую убийственную, бесчеловечную напасть, – гитлеризм? Да, нужно учиться этим поколениям, как себе быть, и как быть патриотами, как были патриотами мы", – сказала Валентина Погорелова, ветеран и участник военной операции 1943 года по освобождению Кривого Рога.

Народный депутат подчеркнул, что не позволит никому переписывать правдивую историю о событиях Великой Отечественной войны.

"Мы будем помнить о воинах-освободителях, которые погибли в борьбе с фашизмом. Мы будем помнить про все ужасы и преступления нацистов. Мы будем бороться за сохранение правдивой истории, чтобы это не повторилось в будущем", – сказал Александр Вилкул.

Народный депутат Александр Вилкул много лет проводит мероприятия, посвященные сохранению истории о победе нашего народа в Великой Отечественной войне. Вилкул ежегодно выводит десятки тысяч людей для празднования Дня Победы 9 мая, Дня освобождения Украины и других памятных дат, связанных с историей 1941-1945 годов. По его инициативе реализовываются проекты по поддержке ветеранов и детей войны, организовываются тематические концерты, восстанавливают памятники и памятные места.

Напомним, Александр Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады Донбасса – экономической, транспортной, энергетической и социальной, что означает в том числе восстановление выплат пенсий и соцпособий всем жителям региона. 

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Тег вилкул, Кривой Рог, торжества

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