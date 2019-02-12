Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады с Донбасса

Во время экспертной дискуссии «Снятие экономической блокады с Донбасса – шаг к миру» Вилкул отметил, что достижение мира - это ключевой вопрос для нашей страны

Александр Вилкул.

Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады с Донбасса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d5b/201/5c5d5b20107ef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d5b/201/5c5d5b20107ef.jpg 2019-02-12T19:16:00+02:00 Донбасс Во время экспертной дискуссии «Снятие экономической блокады с Донбасса – шаг к миру» Вилкул отметил, что достижение мира - это ключевой вопрос для нашей страны

Народный депутат Александр Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады Донбасса – экономической, транспортной, энергетической и социальной, что означает в том числе восстановление выплат пенсий и соцпособий всем жителям региона. Об этом нардеп сообщает на своей странице в Facebook.

По словам Вилкула, должно быть восстановление транспортного, железнодорожного сообщения с Донецком и Луганском. А снятие блокады может стать первым реальным шагом на пути к установлению мира и реинтеграции Донбасса.

Вилкул подчеркнул, что четыре года назад были подписаны Минские соглашения и утверждены Советом Безопасности ООН. Но 4 года искусственно тормозится путь к миру.

Во время экспертной дискуссии "Снятие экономической блокады с Донбасса – шаг к миру" Вилкул отметил, что достижение мира – это ключевой вопрос для нашей страны. Четыре года назад Совет Безопасности ООН принял резолюцию "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года". Их сегодня называют Минск-2. Этот документ, обязательный к исполнению. Он определил исключительно мирный, дипломатический путь прекращения конфликта и реинтеграции Донбасса.

По словам нардепа, на данный момент альтернативы этим соглашениям нет. Блокаду не поддержали и зарубежные партнеры. Например, посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли прямо заявил, что экономическая блокада в значительной мере способствует экономическому ослаблению Украины и в Европе.

В свою очередь во время дискуссии политический эксперт Андрей Золотарев подчеркнул, что экономическая блокада – это разрыв экономической связанности территорий. Поэтому, чем быстрее эта ошибка будет исправлена, тем будет лучше для самой же Украины. И если говорить о перспективах, то можно сослаться на результаты исследований Центра Разумкова, согласно которому 60% украинцев считает, что возвращать неподконтрольные территории Донбасса можно только политико-дипломатическим путем.

Если Верховная Рада проголосует за Постановление Вилкула о снятии блокады, Президент должен будет вынести на СНБО предложение о пересмотре решения о блокаде Донбасса, принятое 15.03.2017, и отменить соответствующий указ. После этого будут отменены подзаконные акты, регулирующие вопросы экономических, социальных, энергетических и транспортных отношений с неподконтрольными территориями.

Напомним, ранее Вилкул заявлял, что только сделав стратегический шаг к провозглашению внеблокового и нейтрального статуса для Украины, можно восстановить в стране стабильность, направить национальные ресурсы на развитие, промышленный рост и социальные программы.

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