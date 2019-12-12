Алексей Кайда задержан за драку в Раде: видео экс-нардепа в наручниках

Правоохранители рано утром пришли домой к экс-нардепу и прямо там надели ему наручники

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Полиция задержана бывшего народного депутата Алексея Кайду за драку в Верховной Раде, в результате которой пострадал "слуга народа" Андрей Богданец. Об этом сообщил в Facebook лидер ВО "Свобода" Олег Тягныбок, опубликовав соответствующее видео.

По его словам, полицейские пришли к нему домой в 5 часов утра.

"Лица, называющие себя правоохранителями, начали ломиться в квартиру Олег Куцина – командира добровольческой четы "Карпатская Сечь" и Алексея Кайды, ветерана войны, народного депутата Украины 7-го созыва. Причина – заявление нардепа от "СН" Андрея Богданца… Алексея Кайду босого, на глазах у ребенка, вытащили в коридор и надели наручники, чтобы забрать в Печерский участок", – написал Тягныбок.

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Алексей Кайда. Фото: Facebook

В свою очередь нард от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий сообщил, что, помимо задержания Кайды, правоохранители разыскивают другого участника драки Эдуарда Леонова.

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Как сообщали новости "Сегодня", 11 декабря на аграрном комитете ВР разгорелись ожесточенные события при рассмотрении законопроекта о рынке земли. В какой-то момент возникла драка – активисты набросились на народного депутата от "Слуги народа" Андрея Богданца, потому что глава комитета Сольский отказался снимать законопроект о рынке земли с рассмотрения.

Позже стало известно, что депутат после драки в Раде попал в больницу. В связи с эти фракция "Слуга народа" считает этот инцидент сознательной провокацией, цель которой – срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде. В свою очередь полиция открыла уголовное производство по факту драки.

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