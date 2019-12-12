Алексей Кайда задержан за драку в Раде: видео экс-нардепа в наручниках

Полиция задержана бывшего народного депутата Алексея Кайду за драку в Верховной Раде, в результате которой пострадал "слуга народа" Андрей Богданец. Об этом сообщил в Facebook лидер ВО "Свобода" Олег Тягныбок, опубликовав соответствующее видео.
По его словам, полицейские пришли к нему домой в 5 часов утра.
"Лица, называющие себя правоохранителями, начали ломиться в квартиру Олег Куцина – командира добровольческой четы "Карпатская Сечь" и Алексея Кайды, ветерана войны, народного депутата Украины 7-го созыва. Причина – заявление нардепа от "СН" Андрея Богданца… Алексея Кайду босого, на глазах у ребенка, вытащили в коридор и надели наручники, чтобы забрать в Печерский участок", – написал Тягныбок.
В свою очередь нард от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий сообщил, что, помимо задержания Кайды, правоохранители разыскивают другого участника драки Эдуарда Леонова.
Как сообщали новости "Сегодня", 11 декабря на аграрном комитете ВР разгорелись ожесточенные события при рассмотрении законопроекта о рынке земли. В какой-то момент возникла драка – активисты набросились на народного депутата от "Слуги народа" Андрея Богданца, потому что глава комитета Сольский отказался снимать законопроект о рынке земли с рассмотрения.
Позже стало известно, что депутат после драки в Раде попал в больницу. В связи с эти фракция "Слуга народа" считает этот инцидент сознательной провокацией, цель которой – срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде. В свою очередь полиция открыла уголовное производство по факту драки.
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