Депутат после драки в Раде попал в больницу: новое видео и реакция "Слуги народа"

На фото: Андрей Богданец / Фото: Сегодня

После сегодняшней драки в Верховной Раде народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Кроме того, фракция назвала этот инцидент провокацией и попыткой сорвать законодательную работу. Об этом говорится в заявлении "Слуги народа", опубликованном в Facebook.

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"Считаем этот инцидент сознательной провокацией, цель которой срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде в угоду определенным политическим силам. Очень показательной для нас является кооперация в попытке срыва работы комитета между представителями партий пророссийского направления и политических сил, которые называют себя патриотическими", – говорится в заявлении.

"Слуга народа" обратилась к правоохранительным органам с требованием должным образом отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством. Также фракция обратилась к руководству парламента с призывом временно перенести заседания аграрного комитета "в более защищенное место", усилить охрану и обеспечить правопорядок во время заседаний этого комитета.

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"Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь – с применением силы. Мы никому не позволим в неполитический и непарламентский способ влиять на работу представителей народа Украины", – добавили во фракции.

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В свою очередь заместитель председателя фракции Евгения Кравчук написала в Facebook, что у Богданца в результате драки проблемы со здоровьем.

"Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице", – написала она.

Отметим, что сегодня разгорелись ожесточенные события на аграрном комитете при рассмотрении законопроекта о рынке земли. Как сообщали новости "Сегодня", народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук объясняла причину новой драки в Раде.

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