Опытный экономист и экстремал: что нужно знать о потенциальном премьер-министре Александре Данилюке

Фото: СНБО

Александр Данилюк был одним из первых, кому пресса прочила должность премьера. Впрочем, это было задолго до парламентских выборов – еще до инаугурации Владимира Зеленского. После назначения на пост секретаря СНБОУ его фамилия в привязке к премьерской должности не упоминалась вплоть до начала июля. После выборов Данилюк снова стал рассматриваться как один из кандидатов. При этом позиция самого секретаря СНБО неопределенна. Перед парламентскими выборами он сообщил, что имеет достаточный фронт работ как секретарь СНБО. Позже заметил, что готов работать там, где сочтет нужным президент.

Александр Данилюк – опытный экономист и управленец. Долгое время трудился в ведущих инвестиционных фондах мира, в частности, в Лондоне. При прежней власти работал постпредом президента в Кабмине, замглавы Администрации президента, министром финансов в правительстве Гройсмана. Близко дружил с "отцом" грузинского "экономического чуда" Кахой Бендукидзе, разделяет его идеи.

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Родился 22 июля 1975 года в Григориополе, Молдавская ССР. Имеет три высших образования: окончил Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского и Киевский институт инвестиционного менеджмента, а также получил степень MBA Индианского университета (США).

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Владеет пятью языками. Хобби – экстремальные виды спорта: увлекается мотоциклами, паропланами, каяками.

Женат. Супруга Ольга Данилюк возглавляет театральную лабораторию при Художественном Арсенале в Лондоне. Старшему сыну Ричарду 15 лет, младшему сыну Владимиру – 8, он родился в Лондоне. Жена и дети являются гражданами Великобритании.

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Сам Александр Данилюк заявил 23 мая 2016 года о своем отказе от британского гражданства по причине планов построить политическую карьеру в Украине.

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С президентом Украины Владимиром Зеленским Данилюк познакомился в феврале 2019.

"...Была встреча с Зеленским. Мы тогда с Айварасом Абромавичюсом встретились, чтобы посмотреть на него. Мы встретились, и я понял, чего ему не хватает. Очень быстро. Он сам сказал – у него нет нормальных отношений с западными партнерами. Его не понимают. И поэтому я взял паузу и за 2 дня организовал ему встречу с МВФ, с американским послом, французским послом, Мировой семеркой, Всемирный банк, Курт Волкер. Это стало моей сферой ответственности", – рассказывал Данилюк в эфире одного из украинских телеканалов.

На вопрос, насколько он заинтересован в премьерской должности, ответил: "Не буду врать, что меня это не интересует".

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