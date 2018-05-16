Антикоррупционеры провели проверку и обнаружили нарушения в ведомстве Ревы
НАПК внесло предписание министру соцполитики
Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов министру социальной политики Украины Андрею Реве.
Антикоррупционеры провели проверку и обнаружили нарушения в ведомстве Ревы. Речь идет о том, что 16 его подчиненных нарушили требования законодательства о предоставлении электронных деклараций.
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Также предписание содержит требование к главе Минсоцполитики предоставить сотрудникам НАПК информацию о выполнении Антикоррупционной программы ведомства за прошлый год и начать оценку коррупционных рисков в деятельности ведомства в текущем году.
Ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вынесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну.
Также главе Минкультуры поручено разобраться с коррупционерами в своем ведомстве
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