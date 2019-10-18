Апелляционный суд принял решение по аресту Пашинского

Защита экс-нардепа сетовала на то, что якобы Печерский суд не должен был избирать ему меру пресечения

Киевской апелляционный суд оставил в силе решение Печерского районного суда об аресте бывшего народного депутата Сергея Пашинского на два месяца. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.

Коллегия судей Апелляционного суда Киева рассматривала жалобу на решение об аресте Пашинского, которое вынес 7 октября Печерский райсуд.

На сегодняшнем заседании адвокат Пашинского Андрей Федур в своей жалобе указывал, что в суде первой инстанции была нарушена подсудность, меру пресечения для экс-нардепа должен был избирать не Печерский райсуд Киева, а Шевченковский райсуд Киева.

В свою очередь прокуроры принесли документы, в которых сказано, что юридический адрес Государственного бюро расследований, которое ведет следствие по делу Пашинского, не по фактическому размещению ГБР на улице Петлюры в Шевченковском районе, а в Печерском районе на улице Грушевского по адресу, где находится правительство. Тем самым они обосновывали обращение именно в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения подозреваемому.

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В итоге суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты экс-нардепа.

"Решение Печерского суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу в интересах Сергея Пашинского оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит", – сказал судья.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 октября экс-нардепу сообщили о подозрении, а 7 октября суд взял Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря.

Напомним, 31 декабря 2016 года в Киевской области произошел инцидент между экс-нардепом и жителем Васильковского района Вячеславом Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие, прострелив тому ногу. По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганские действия).

В то же время потерпевший Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, утверждал, что бывший депутат нарушал правила обращения с оружием, и пуля только случайно попала в ногу, а не в туловище.

1 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины закрыла дело против экс-нардепа.

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