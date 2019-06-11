Арьев просит Зеленского о встрече, чтобы обсудить "неприятную ситуацию" в ПАСЕ

В Ассамблее готовят почву для возвращения российской делегации

Владимир Арьев. Фото: Facebook

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев обратился с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию в ПАСЕ. Об этом Арьев сообщил у себя в Facebook.

"10 дней назад, от имени украинской делегации в ПАСЕ, я обратился к президенту Зеленскому по поводу ситуации в ПАСЕ. Возможно, новый президент еще только входит в курс дел и не успел обеспокоиться неприятной ситуацией в Совете Европы. Поэтому я, теперь публично, прошу президента встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ, чтобы делегация могла объяснить, какая может быть реакция высшего должностного лица, ответственного за украинские внешние отношения, на то, что сейчас происходит в ПАСЕ", - написал нардеп.

Ранее Арьев объяснял, что Россию еще не вернули в ПАСЕ, но Комитет министров Совета Европы подготовил соответствующую почву для такого решения.

Как известно, более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. Речь идет о новом типе санкционной процедуры против государств-нарушителей, благоприятной для России.

Министры отдельно подчеркнули, что все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы.

Они напомнили, что одним из основных обязательств государств-членов является уплата обязательных взносов в бюджет организации.

Встреча Комитета министров СЕ проходила 16–17 мая в Хельсинки. Одной из тем был кризис в отношениях Совета Европы и России.

Напомним, что некоторые лоббисты России в ПАСЕ добиваются возвращения ее в состав организации, утверждая, что без Москвы ряд важных вопросов не может быть решен.

На этом фоне глава МИД Украины Павел Климкин обвинил такие страны в подрыве минских соглашений.

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