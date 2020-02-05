Армию хотят избавить от устаревшего устава: чем займется Рада

Во второй день новой сессии Рады перед депутатами будет ряд законопроектов

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

У Верховной Рады сегодня менее насыщенный день, чем во вторник. Но на повестке будет достаточно законопроектов — например, планируется внести изменения в законодательство о Высшем антикоррупционном суде, в армейский закон, и закон о лесном хозяйстве.

Так, первым делом депутаты возьмутся в первом чтении за законопроект №2483 о внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде", в котором хотят заменить термин "преступление" на "криминальное правонарушение".

На повестке дня законопроекты о внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов (№2379) и относительно усиления ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах (№1149).

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Также депутаты попытаются признать утратившим силу закон "О Строевом уставе Вооруженных сил Украины". Это необходимо в свете приведения украинской армии к стандартам НАТО.

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Кроме того, Рада рассмотрит следующие законопроекты: по реформе патентного законодательства (№2259), относительно доступа к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики (№2042), о праве на получение пенсий отдельными категориями граждан (№2083, 2083-д).

После основных вопросов повестки дня депутаты возьмутся за внесения изменений в Конституцию: относительно уполномоченных Верховной Рады (№1016), относительно законодательной инициативы народа (№1015), о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины (№1027).

Напомним, 4 февраля народные депутаты уволили министра развития громад и территорий Украины Алену Бабак, а следующим решением назначили ее преемника. Читайте подробнее, что известно о Денисе Шмыгале.

Кроме того, как сообщали новости "Сегодня", Рада предварительно одобрила сокращение количества народных депутатов. Не все парламентарии в восторге от законопроекта Зеленского.

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