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Рада предварительно одобрила сокращение количества народных депутатов

4 февраля, 13:41

Не все парламентарии в восторге от законопроекта Зеленского

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

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Верховная Рада предварительно одобрила законопроект № 1017 о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины относительно уменьшения конституционного состава парламента до 300 человек и закрепление пропорциональной избирательной системы. Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов. Отметим, что в декабре Конституционный суд одобрил законопроект о сокращении количества нардепов.

Так, законопроектом предлагается:

  • уменьшить состав народных депутатов Украины до 300;
  • исключить из текста статьи 76 Конституции Украины принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, что осуществляется путем тайного голосования, поскольку имеет место дублирование статьи 71 Конституции Украины;
  • ввести такой избирательный ценз, как владение государственным языком;
  • изменить избирательную систему и закрепить пропорциональную избирательную систему на парламентских выборах.

Теперь законопроект будет передан в комитет на доработку перед вторым чтением.

На примеры нардепов, что в других странах, например, в Великобритании, довольно большое количество депутатов в парламенте, представитель одного из комитетов зачитал текст из вывода Венецианской комиссии.

"Есть научно обоснованная формула Шугерта или "кубического корня", в соответствии с которой при количестве населения в государстве, которое на сегодняшний день составляет примерно 37 миллионов человек, количество народных депутатов должно составлять 300, максимум 320 народных депутатов. Это теория конституционного права … Зачитываю вам вывод Венецианской комиссии: "Количество членов парламента не регулируется на уровне международных стандартов. Не предусмотрено общепринятой формулы соотношения между количеством мандатов и численностью населения", – сказал нардеп.

Как сообщали новости "Сегодня", народные депутаты уволили министра развития громад и территорий Украины Алену Бабак, а следующим решением назначили ее преемника. Читайте подробней. Что известно о Дмитрие Шмыгале.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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Верховная Рада депутаты законопроект

Источник: Сегодня

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