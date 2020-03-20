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Арсений Яценюк: Если власть продолжит разговор с Россией в нынешнем формате, это будет распад Украины

20 марта, 11:32

Сергей Остапенко

Украинской власти пора остановиться, считает лидер "Народного фронта"

"Путин всегда решает свои внутренние проблемы за счет внешнего фактора. Ему предстоит мобилизовать свой электорат и говорить о том, почему плохо в России. Зная, как Путин всегда действовал, я не исключаю, что он пойдет по кальке 2014", – отметил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире одного из телеканалов.

"Не исключаю того, что он поступит так, как действовал всегда советский режим. Как только проблемы были в Советском Союзе, то врагом назначался всегда Запад. Украина назначена Путиным врагом", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Поэтому, отметил он, Путин будет затягивать Украину "в новые Минские процессы, новые разведения сил, в какие-то трехсторонние или двадцатисторонние группы": "Он снова будет затягивать в разного рода ловушки для того, чтобы мобилизовать российскую часть против Украины, чтобы снова показать врага и чтобы подрывать Украину изнутри".

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"Путину нужна только слабая Украина. Он будет ослабевать, значит, ему еще слабее Украина нужна. И это должен понять президент. Они никогда не будут друзьями. Путин – это его враг. Потому что Путин – это враг украинского государства. У Путина есть друг, его фамилия Медведчук, а не Зеленский", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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Он добавил, что сейчас на временно оккупированных территориях создан фактически российский анклав: "Как можно сегодня вести дискуссию об объединении с российским анклавом? Да, там украинцы. Только руководят там украинцами назначенцы Путина. И задача сегодня Путина – это не Донецк и Луганск отдать Украине, а Украину присоединить к Донецкой и Луганской областей под его руководством".

"В современных условиях сегодняшняя власть: президент, правительство и все, кто этим занимаются, – должны сесть, успокоиться и сами себе ответить – пробовали ли они достичь мира с Путиным? Пробовали. Пробовали ли они достичь какого-то паритета хотя бы в обмене пленными? Только мы забирали своих пленных, а они забирали своих преступников. Поэтому их нельзя сравнивать. Теперь надо реалистично посмотреть на ситуацию. Из этого ничего в современных условиях не будет", – отметил лидер "Народного фронта".

"Если дальше продолжать с Россией разговор в том формате, в котором они их ведут, это завершится реализацией российского плана по отношению к Украине. А план России следующий – дальнейший распад украинского государства. Пришло время остановиться", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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