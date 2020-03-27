Арсений Яценюк о фейке с врачами: Это уже за гранью добра и зла

Политик опроверг информацию о том, что он в больнице и якобы оскорблял медработников

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк призвал политических оппонентов "не переходить границы" и прекратить распространять ложь против него и врачей, которые сегодня спасают жизни украинцев. Об этом Арсений Яценюк заявил в своем видеообращении, опубликованном на Facebook.

"Можно было распространять фейковые новости и ложь о том, что я отпраздновал "первый миллиард". О том, что у меня есть 24 виллы в Майами. О том, что у меня есть десятки паспортов. О том, что я убил 30 россиян на чеченской войне. О том, что я украл миллиарды на строительстве проекта "Стена". И еще десятки лживых циничных новостей, которые выдумывают разного рода политтехнологи. Но сегодняшняя "новость" – это уже за гранью добра и зла. Это не новость – а грязная ложь не просто по отношению ко мне, а по отношению к тысячам врачей и медсестер, которые сегодня спасают жизни украинцев", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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"Распространили новость, что якобы я в больнице (я не в больнице). Что якобы я оскорбил медсестру (я никогда бы себе не мог этого позволить). Что якобы какую-то палату готовят в том числе и для меня. Это еще одна ложь", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк обратился к тем, кто распространяет подобные фейки: "Вы можете использовать все свои политические технологии, как вы их использовали раньше, но любая ложь гораздо слабее правды".

"В этот момент сегодня, когда вся страна переживает – не переходите эту грань. Оно вас догонит", – добавил он.

Лидер "Народного фронта" призвал украинцев не верить лжи.

"Оставайтесь уверены в себе и уверены только в правде. Верьте только фактам. Факты и правда всегда сильнее", – резюмировал Арсений Яценюк.

Напомним, пресс-секретарь политика Ольга Лаппо заявляла, что фейки против лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка – это информационный вирус, который пытается уничтожить в стране здравый смысл и способность противодействовать Кремлю.

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