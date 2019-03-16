Арсений Яценюк о выборах: Силовой сценарий недопустим

Честные выборы – это будущее украинского европейского государства, говорит политик

Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк о выборах: Силовой сценарий недопустим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cf1/5ad/5c8cf15ad388b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cf1/5ad/5c8cf15ad388b.jpg 2019-03-16T14:52:24+02:00 Политика Честные выборы - это будущее украинского европейского государства, говорит политик

Все кандидаты должны осознать свою ответственность за честность и прозрачность выборов. Потому что честные выборы – это будущее украинского европейского государства, завил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире программы "Главная тема. Выбор" на ТРК "Украина" 15 марта.

Отвечая на вопрос о вероятности силового сценария в ходе президентских выборов, Арсений Яценюк подчеркнул: "Силовой сценарий недопустим. И министр внутренних дел, и СБУ четко заявили: право на применение силы имеет исключительно государство".

О вероятности фальсификаций выборов он отметил: "Есть только одна организация, которая может признать, что выборы проведены незаконно, – суд. Поэтому 38 из 39 кандидатов уже сегодня должны подготовиться к тому, чтобы поздравить нового победителя".

"Все кандидаты должны осознать свою ответственность за честность и прозрачность выборов. Потому что честные выборы – это будущее украинского европейского государства", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

Отвечая на вопрос о социологических опросах и их правдивости, Арсений Яценюк напомнил, что в 2012 году объединенная оппозиция, одним из лидеров которой он был, получала по соцопросам 15-16%: "В результате мы выиграли 26% и стали первой оппозиционной силой".

"В 2014 году перед парламентскими выборами политической партии, которую я возглавляю, давали 3-5%. Мы выиграли парламентские выборы." Народный фронт "- партия номер один, 22%", – напомнил он.

"Верю ли в социологию? Я верю в тренды в социологии. Да, их надо наблюдать. Используют отдельные социологические компании и отдельные социологические исследования для манипуляций? Однозначно", – сказал лидер "Народного фронта".

"Я верю в разум украинского избирателя. Я верю в то, что каждый человек подумает, проанализирует, придет и сделает правильный выбор. Я верю в то, что в Украине пройдут честные, законные, признанные президентские выборы", – добавил Арсений Яценюк.

Напомним, ранее сообщалось, что в эфире канала "Украина" Яценюк заявил, что Путин стремится поставить под вопрос легитимность новоизбранного президента.

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