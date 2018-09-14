Арсений Яценюк обсудил с Куртом Волкером вопросы безопасности Украины

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что ценит принципиальность и четкость позиции Курта Волкера по защите Украины от агрессии России

Россия избегает международных переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины, поскольку намерена продолжать агрессию. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк по завершении встречи со Специальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины, послом Куртом Волкером, которая состоялась в пятницу, 14 сентября.

"На этом этапе агрессия будет заключаться в прямом вмешательстве в выборы в Украине, масштабной информационной пропаганде и попытке осуществить политический реванш в нашем государстве благодаря своей прямой агентуре", – заявил Яценюк.

Арсений Яценюк подчеркнул, что ценит принципиальность и четкость позиции Курта Волкера по этим вопросам: "Мы предметно обсудили состояние международного переговорного процесса по урегулированию, и актуальные проблемы безопасности, и ряд внутренних политических вопросов в Украине".

"Всеми силами Россия пытается сломать единство и консолидация демократических союзников против ее агрессии. Значительную тревогу вызывают попытки Кремля вернуть свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы. Давление ощущается и на других фронтах", – Отметил Яценюк на своей странице в Facebook.

Первоочередная цель России, подчеркнул лидер "Народного фронта" – смягчить санкционный режим.

"Важно не допустить даже шанса для этого", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, предыдущая встреча Арсения Яценюка и Курта Волкера состоялась в Вашингтоне, на которой обсуждалась поддержка Украины западными партнерами и в частности США.