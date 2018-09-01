Арсений Яценюк встретился в Вашингтоне с Куртом Волкером

Сегодня, 09:24

Украинский политик после встречи заявил о поддержке и солидарность партнеров Украины

Фото: Пресс-служба &quot;Народного фронта&quot;
Фото: Пресс-служба "Народного фронта"

Украина не пойдет на компромиссы, которые будут угрожать ее национальном и европейском будущем. У Украины есть поддержка и солидарность партнеров из США. Об этом написал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своем Facebook после встреч в Вашингтоне с заместителем Государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Вессом Митчеллом и специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Встречу, по словам Яценюка, начали с упоминания о сенаторе Джона Маккейна.

"Будем иметь честь почтить его память вместе с представителями со всего мира в Национальном соборе в Вашингтоне. Нам очень нужен характер Маккейна. Эти твердый характер и позиция будут нужны всем – и украинской, и американской дипломатии", – написал Арсений Яценюк.

Он отметил, что наступает время больших политических испытаний.

"Нам надо уберечь Украину от ожидаемых потрясений – от постоянной угрозы агрессии со стороны России, и от ее лукавых предложений мира, а на самом деле гибридного захвата нашего государства. Украина не пойдет на компромиссы, которые будут угрожать нашему национальному и европейскому будущему. Мы будем защищать свою свободу от любых покушений", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Это – главная суть нашего разговора. Чувствую поддержку и солидарность наших партнеров", – добавил он.

Напомним, 1 сентября будет проходить церемония памяти Сенатора Джона Маккейна в Вашингтонском национальном соборе. На ней будет присутствовать президент Украины Петр Порошенко и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, а также многие лидеры мировых стран.
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"Сегодня"

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