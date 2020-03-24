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Арсений Яценюк призвал власти на время кризиса уменьшить свои зарплаты

24 марта, 09:28

Юрий Божко

Политик уверен, что надо показать народу, что власть борется за него в том числе и за счет себя

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк призвал уменьшить выплаты нардепам, правительству и руководителям госкомпаний на период кризиса. Об этом он сказал в программе "Свобода слова" на ICTV 23 марта.

Арсений Яценюк напомнил, что в 2014 году его правительство приняло постановление №100 – об экономии бюджетных средств: "Дорогие друзья из правительства и из украинской власти. Сейчас время затянуть пояса. И продемонстрируйте это так, как мы это демонстрировали в 2014 году. Начиная с заработных плат членов парламента, правительства, государственных компаний на период кризиса".

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"В 2014 году народные депутаты получали 4,5 тысячи гривен. Надо было спасать страну и финансировать армию. Продемонстрируйте свободу. Покажите народу страны, вы боретесь за них, в том числе и за счет себя", – сказал он.

Сектор обслуживания сейчас в Украине закрылся: "Люди остаются без работы, люди сидят дома и находятся в стрессе. И в этой ситуации, кроме всех экономических, юридических и политических шагов, важно внутреннее состояние. Это уверенность, что мы это преодолеем".

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Поэтому, убежден Арсений Яценюк, государство должно предложить гражданам социальный пакет.

"Сегодня мы воюем против вируса. В 2014 году, как и сегодня также, мы воевали против российской регулярной армии. Сегодня у нас есть золотовалютные резервы – тогда их не было. Сегодня у нас есть армия – тогда у нас ее не было. Сегодня у нас есть полиция – тогда у нас ее тоже не было. Сегодня у нас есть деньги на едином казначейском счете, которых не было тогда. Но мы в 2014 году выстояли. Паника – это путь к поражению. Страх – это путь к параличу. Сейчас необходимо действовать", – отметил он.

Напомним, ранее Арсений Яценюк отмечал, что власти необходимо создать стабилизационный фонд, из которого направлять расходы на медицину и социальное обеспечение, полицию и инфраструктуру. Также нужно начать переговоры с МВФ о реструктуризации государственного долга.

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государство Арсений Яценюк премьер-министр МВФ народный фронт

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