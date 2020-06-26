Арсений Яценюк: Путин хочет заменить Большую Семерку на Большую Пятерку, чтобы ветировать любые решения

Так называемая статья Путина для издания National Interest - это «назад в СССР в путинской интерпретации»

"Российская повестка дня совершенно отличается от всего свободного мира. Повестка дня Путина – это восстановление Советского Союза. План Путина – захватить еще больше территории Европы и быть сильным автократичным лидером на европейском континенте. Он не хочет, чтобы Украина достигла успеха. Поэтому он никогда не выполнит Минские договоренности. Он может выполнить их только "в русском переводе", – отметил председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии 26 июня.

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Арсений Яценюк отметил, что так называемая статья Путина для издания National Interest – это "назад в СССР в путинской интерпретации": "Путин хочет консолидировать свой электорат и русский народ очень четким месседжем – "посмотрите, это Запад сотрудничал с нацистами". Именно это он собственно написал в статье. Как будто это не Сталин и Гитлер развязали войну против всего мира. Но это собственно их пакт Молотова – Риббентропа стал толчком ко Второй мировой войне. Эта статья – ложь и конспирологические теории, которые Путин пытается распространить".

Самое важное, что Путин пишет в своей статье, подчеркнул Яценюк – это о необходимости заменить Большую Семерку на Большую Пятерку: "Это – его конечная цель. Он как президент России хочет блокировать любые решения, используя возможность вето".

"Для нас всех очень важно понимать – мы должны защитить правду, должны защищать факты. И должны быть очень открытыми и говорить: мы защитили мир, это мы победили во Второй мировой, мы победили нацистов, это мы пострадали. И мы построим будущее – не из архаичных устаревших путинских подходов, мы построим будущее на почве ценностей свободного мира, реальных фактов, доказательств и правды", – сказал Арсений Яценюк.

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Председатель КБФ подчеркнул, что сейчас звучат определенные голоса о необходимости найти компромисс с Россией. Он напомнил, что в свое время и наши американские, и европейские партнеры "пытались перезагрузить, перезапустить, найти компромисс": "Но мы все потерпели поражение. Ведь наши убеждения отличаются от убеждений России".

"С точки зрения Украины практически невозможно найти любой компромисс с Российской Федерацией. Потому главное условие, чтобы даже начать диалог – это чтобы были возвращены Крым, Донецк и Луганск. Это основная предпосылка. Посмотрите на список уголовных производств против президента Российской Федерации. Незаконная аннексия Крыма, оккупация Донецка и Луганска, преследования и убийства украинских граждан и военных. Поэтому как мы можем договориться с государством, которое вторглось в Украину?" – отметил Арсений Яценюк.

Он подчеркнул важность сильного лидерства США и Германии и сохранения единства Евросоюза.

"Один из самых сложных вопросов в современной Украине – это иметь сильное лидерство нынешней власти. Мы должны придерживаться одной линии с нашими западными друзьями. И руководство Украины должно осознать: это важная историческая миссия нынешнего президента, правительства и всего политического руководства – спасти Украину, восстановить территориальную целостность, дальше идти по пути реформ, быть успешными, бороться за нашу независимость и за нашу свободу. Вместе с нашими друзьями из ЕС и США", – отметил Арсений Яценюк.

Напомним, ранее Арсений Яценюк отмечал, что если Кремль обеспокоен членством Украины в НАТО – мы на правильном пути.

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Участниками онлайн дискуссии КБФ "Что делать с Россией?" стали помощник Государственного секретаря США по европейским и евразийским делам в 2013-17 годах Виктория Нуланд; член парламента Германии, внешнеполитический представитель политической силы "Альянс 90/Зеленые" Омид Нурипур; соучредитель Украинского Кризисного Медиа Центра и основательница One Philosophy Group Наталья Попович; Постоянный представитель Украины при ЕС в 2010-15 годах и дипломатический советник Президента Украины в 2015-19 годах Константин Елисеев; заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник Премьер-министра в 2015-16 годах и член Правления Фонда "Открой Украину" Даниил Лубкивский.

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