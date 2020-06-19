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Арсений Яценюк: Если Кремль обеспокоен членством Украины в НАТО – мы на правильном пути

19 июня, 17:10

Юрий Божко Юрий Божко

Политик уверен, что Украина и НАТО должны противостоять опасной диктатуре РФ

"НАТО – это ключевой элемент мировой безопасности. Сейчас в мире полный хаос. Нам необходима стабильность. А стабильность – это единство всех стран-членов Альянса. И наступит время, когда Украина станет членом НАТО", – подчеркнул Председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии КБФ 19 июня.

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"Сильные диктатуры формируются только из-за слабости демократий. Чем слабее мы, тем сильнее становятся автократы и диктаторы. Лучший механизм для Путина поддерживать свой автократический режим – это разъединить Европу, разъединить НАТО и ослабить прочные отношения Украины и США", – сказал Арсений Яценюк.

В 2008 году, напомнил Арсений Яценюк, он как спикер парламента был одним из подписантов обращения к НАТО о предоставлении Украине плана действий по членству: "Мы очень благодарны Альянсу за включение Украины в программу расширенных возможностей НАТО. Но мы убеждены, что обращение 2008 года предоставить Украине план действий по членству слышится Альянсом. И мы вместе сделаем свободный мир сильнее, более объединенным и процветающим".

Он напомнил, что после предоставления НАТО расширенных возможностей для Украины Кремль заявил, что обеспокоен безопасностью в Европе: "Если Россия говорит это, значит – мы приняли правильное решение".

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"Я знаю, кто способствует опасности – это Россия. Поэтому чем сильнее мы, тем более мы объединены, а это значит – что лучшим будет мир", – добавил Арсений Яценюк.

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Онлайн дискуссия Киевского форума: "Санкции против российского агрессора и новые возможности для Украины" проводится Киевским форумом по безопасности, организованная Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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Россия НАТО Арсений Яценюк стабильность премьер-министр Киевский форум по безопасности

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