Арсений Яценюк: В Украине должно быть широкое оппозиционное объединение

Под одного лидера никто из оппозиции объединяться не будет, уверен политик

В Украине должно быть широкое оппозиционное объединение, которое контролирует власть и не дает возможности изменить демократический и европейский порядок дня Украины, считает председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах Арсений Яценюк. Об этом он заявил во время онлайн дискуссии.

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Он отметил, что сегодня в Украине оппозиция "фрагментирована, необъединенная, и в этом случае – слабая".

Арсений Яценюк напомнил, как в 2012 году была создана Объединенная оппозиция, и после парламентских выборов в том году она стала крупнейшей оппозиционной фракцией вместе с еще двумя фракциями оппозиции, которые прошли в парламент благодаря объединению.

"Придет время для оппозиции понять, что под одного лидера никто объединяться не будет. Закрытое акционерное общество с председателем правления не произойдет", – подчеркнул он.

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"Если мы действительно руководствуемся ценностями украинского европейского государства и борьбы за завтра Украины, то на таких ценностях должно быть широкое оппозиционное объединение, которое, с одной стороны, контролирует власть, а с другой – не дает возможности изменить повестку дня Украины и внешнеполитическую, и внутриполитическую. Демократической европейской Украины, которая должна идти по пути правильных рыночных эффективных экономических реформ и сильной и здоровой демократии", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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Участниками онлайн дискуссии 10 июля стали:

Елена Кондратюк , политик, заместитель председателя Верховной Рады Украины, основательница и сопредседатель межфракционного объединения "Равные возможности", народный депутат Украины VI-IX созывов;

, политик, заместитель председателя Верховной Рады Украины, основательница и сопредседатель межфракционного объединения "Равные возможности", народный депутат Украины VI-IX созывов; Владимир Лавренчук , экономист, банкир, председатель правления Райффайзен банка Аваль в 2005-2019 годах;

, экономист, банкир, председатель правления Райффайзен банка Аваль в 2005-2019 годах; Юрий Макаров , журналист, общественный деятель, шеф-редактор Общественного телевидения, председатель Комитета по национальной премии имени Тараса Шевченко;

, журналист, общественный деятель, шеф-редактор Общественного телевидения, председатель Комитета по национальной премии имени Тараса Шевченко; Томаш Фиала , предприниматель, генеральный директор Украинской инвестиционной компании "Dragon Capital", президент Европейской Бизнес Ассоциации;

, предприниматель, генеральный директор Украинской инвестиционной компании "Dragon Capital", президент Европейской Бизнес Ассоциации; Арсений Яценюк , политик и экономист, председатель Киевского форума по безопасности и премьер-министр Украины в 2014-16 годах;

, политик и экономист, председатель Киевского форума по безопасности и премьер-министр Украины в 2014-16 годах; Даниил Лубкивский, дипломат, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер-министра в 2015-16 годах и член правления фонда "Открой Украину".

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