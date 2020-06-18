По словам политика, страна движется к новому политическому кризису

Украина активно движется к масштабному политическому кризису, который приведет к досрочным выборам в парламент. Об этом в своем видеосообщении на Facebook заявил лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк.

"Монобольшинство "кинуло" собственное правительство, когда провалило его программу. Это означает, что Украина активно движется к масштабному политическому кризису", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

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По его словам, это происходит в Верховной Раде не впервые.

"Почти то же произошло с предыдущим составом правительства. Это означает, что монобольшинство "слуг народа" не доверяет своему премьеру и своему правительству. Это превратилось в систему", – добавил политик.

Как отметил Арсений Яценюк, это означает, что Кабинет министров не будет получать никакой реальной поддержки в парламенте, чтобы проголосовать за законы, которые нужны для Украины и украинцев:

"Это означает, что наша программа сотрудничества с МВФ, ЕС и международными финансовыми организациями поставлена ​​под вопрос".

Кроме того, добавил лидер НФ, таким образом деятельность правительства по сдерживанию распространения пандемии также будет стоять под вопросом.

"Это означает, что Украина активно движется к масштабному политическому кризису", – подчеркнул Арсений Яценюк.

"Рада идет на досрочные выборы?" – подытожил он.

Напомним, что ранее лидер партии "Народный фронт" призвал руководство Украины отнестись со всей ответственностью к нынешним выборам непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2021-22 годы и поддержать нашего преданного друга и партнера – Канаду.

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