Українська
$ 26,78
30,07
  1. Новости политики

Арсений Яценюк: Рада идет на досрочные выборы?

18 июня, 13:56

Алексей Гиндич Алексей Гиндич

По словам политика, страна движется к новому политическому кризису

Украина активно движется к масштабному политическому кризису, который приведет к досрочным выборам в парламент. Об этом в своем видеосообщении на Facebook заявил лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк.

"Монобольшинство "кинуло" собственное правительство, когда провалило его программу. Это означает, что Украина активно движется к масштабному политическому кризису", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

Реклама

По его словам, это происходит в Верховной Раде не впервые.

"Почти то же произошло с предыдущим составом правительства. Это означает, что монобольшинство "слуг народа" не доверяет своему премьеру и своему правительству. Это превратилось в систему", – добавил политик.

Как отметил Арсений Яценюк, это означает, что Кабинет министров не будет получать никакой реальной поддержки в парламенте, чтобы проголосовать за законы, которые нужны для Украины и украинцев:

"Это означает, что наша программа сотрудничества с МВФ, ЕС и международными финансовыми организациями поставлена ​​под вопрос".

Кроме того, добавил лидер НФ, таким образом деятельность правительства по сдерживанию распространения пандемии также будет стоять под вопросом.

"Это означает, что Украина активно движется к масштабному политическому кризису", – подчеркнул Арсений Яценюк.

"Рада идет на досрочные выборы?" – подытожил он.

Напомним, что ранее лидер партии "Народный фронт" призвал руководство Украины отнестись со всей ответственностью к нынешним выборам непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2021-22 годы и поддержать нашего преданного друга и партнера – Канаду.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы Верховная Рада Арсений Яценюк Кабинет министров политический кризис народный фронт

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ермак дал совет Зеленскому по второму президентскому сроку
Ермак дал совет Зеленскому по второму президентскому срокуПолитика
"Подарок" Путину: что получит Украина от сближения с НАТОУкраина
"Никакой зрады – просто жизнь": из Рады хочет уйти еще один депутатПолитика
Зеленскому передали подарок от Лукашенко
Зеленскому передали подарок от ЛукашенкоПолитика
Дипломаты объяснили, как Украине удалось закупить партию Javelin у США
Дипломаты объяснили, как Украине удалось закупить партию Javelin у СШАУкраина
Мы боялись тоже: Дуда припомнил России агрессию против Украины
Мы боялись тоже: Дуда припомнил России агрессию против УкраиныПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять