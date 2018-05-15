Аваков предлагает ужесточить наказание за подкуп избирателей и продажу голосов

К таким решениям побуждают том числе и последние выборы в объединенных территориальных общин

Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает вести уголовную ответственность за подкуп избирателей и продажу собственного голоса. Об этом сообщил его однопартиец, председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

По его словам, к таким решениям побуждают том числе и последние выборы в объединенных территориальных общин. БПП и "Народный фронт" жалуются: их представителям пришлось соревноваться с теми, кто не гнушается подкупом избирателей.

"Появились новые хитрые схемы подкупа и подвоза избирателей. Выросла цена взятки за голос. Нам нужно поддержать инициативу министра внутренних дел Авакова и начать реальные механизмы наказания за избирательные нарушения и установить реальную ответственность для тех, кто скупает голоса и тех, кто продает будущее своих детей и нашего государства", – сказал Максим Бурбак.

Ранее председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что выборы 29 апреля 2018 стали самой грязной кампанией за всю историю проведения выборов в объединенные территориальные громады.

"Политические партии и кандидаты установили "рекорд" как по количеству, так и по масштабам подкупа избирателей. Наблюдателям КИУ поступила информация о 25 фактов подкупа (реальная цифра могла быть значительно больше), правоохранители открыли уголовные производства в 5 областях, в день голосования были пойманы с поличным 3-е скупщиков голосов. И это при том, что выборы проходили только в 40 ОТГ", – заявил Кошель.

Ранее в КИУ рассказали, чем подкупают избирателей.